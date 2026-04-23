Δημοσθένης Παπαδόπουλος για κίνημα «Metoo»: Είμαστε σε ένα άκρο το οποίο αισθάνομαι ότι έχει παραγίνει

Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», το βράδυ της Τετάρτης (22-04-2026) και μεταξύ άλλων μίλησε για τις αλλαγές που έφερε το κίνημα «Metoo» στην Ελλάδα. Ανέφερε πως εκτός από τα θετικά, παρατηρήθηκαν και ακρότητες που τον έκαναν να αναθεωρήσει πολλά και να πάρει αποφάσεις. Θεωρεί ότι ακόμα η κατάσταση δεν έχει ισορροπήσει.

«Νομίζω ότι ζούμε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι λίγο αμήχανα. Δηλαδή θεωρώ ότι οι άνδρες είναι περισσότερο αμήχανοι από τις γυναίκες πια, λίγο η θέση είναι ρευστή, δεν ξέρουν ποια είναι η θέση τους ακριβώς. Είναι πολύ πιο στέρεες οι γυναίκες, το διεκδίκησαν», είπε αρχικά ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά το metoo, τονίζοντας πως η κατάσταση δεν έχει ακόμη βρει την ισορροπία της. «Είναι αυτό που έλεγαν στο metoo, για παράδειγμα, ότι “ας γίνουν υπερβολικά τα πράγματα για να έρθει κάποια στιγμή να μπαλατζάρει κάπου στη μέση”. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη μέση. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στο άκρο, σε όλα».

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως, αν και αναγνωρίζει τη σημασία των αλλαγών που έγιναν, θεωρεί πως η υπερβολή δημιουργεί και προβλήματα: «Είμαστε ακόμα σε ένα άκρο το οποίο αισθάνομαι ότι έχει παραγίνει. Υπήρξαν περιστατικά που το αισθάνθηκα αυτό, ακόμα υπάρχουν και τελικά φέρνει πολλά κακά αυτό το άκρο. Βέβαια, τα καλά που φέρνει ήταν πολύ σημαντικά και έπρεπε να τεθούν, αλλά φέρνει και κακά».

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Βλέπω ότι πια κάνεις ένα αστείο, βλέπεις κάτι βλέμματα να σε κοιτάνε καχύποπτα και λες “Θεέ μου, αυτό το αστείο το έκανα χρόνια και όλοι το έπαιρναν στην πλάκα”. Για παράδειγμα, δίδασκα σε σχολή υποκριτικής και από φέτος δεν διδάσκω γι’ αυτούς τους λόγους που συζητάμε, γιατί τα πράγματα έχουν παραγίνει σε όλα τα επίπεδα».