Δόμνα Μιχαηλίδου: «Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μητέρα»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και αναφέρθηκε τόσο στον σύζυγό της, Λεωνίδα Μαντωνάκη όσο και στον γιο τους.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου που έγινε για πρώτη φορά μητέρα την Πέμπτη 24 Απριλίου 2025, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 και στην Ελένη Τσολάκη και προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (30.11.2025). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποκάλυψε τα πράγματα που θέλει να πάρει ο γιος της από τον πατέρα του.

«Όταν έγινα υπουργός στον τελευταίο ανασχηματισμό, ήμουν τότε 7 μηνών έγκυος. Δεν χτύπησε ούτε ένα τηλέφωνο, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι μία γυναίκα 7 μηνών έγκυος θα αναλάβει ένα υπουργείο», δήλωσε αρχικά.

«Ο μικρός είναι πάρα πολύ ήσυχος. Είναι πολύ ήσυχος, είναι πολύ εύκολο μωρό προς το παρόν. Δεν ξυπνάω το βράδυ. Δόμνα Μιχαηλίδου: Κοιμάται το παιδάκι 19.00 η ώρα και ξυπνάει κατά κύριο λόγο κατά τις 6:00», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου για τον γιο της.

«Έχουμε βρει όνομα για τον γιο μου. Ετοιμάζουμε και τη βάφτιση», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μητέρα. Πάντα σκεφτόμουνα ότι θα έχω μια οικογένεια, αλλά επειδή ήμουν πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη με την καθημερινότητά μου, δεν το είχα ποτέ βάλει στο πρόγραμμα», εξομολογήθηκε παράλληλα η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, αποκάλυψε ποια χαρακτηριστικά του θα ήθελε να πάρει ο γιος τους και ποια όχι.

«Ο σύζυγός μου είναι τρομερός ζιζάνιο, έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή έχει τρομερό χιούμορ, είναι πανέξυπνος, έχει πάρα πολύ καλό χιούμορ και πάρα πολύ ενέργεια. Αυτό που δεν θα ήθελα να πάρει είναι ότι επειδή είναι ψυχίατρος και βλέπει στην καθημερινότητά του πολύ δύσκολες καταστάσεις, είναι λίγο πιο μπλαζέ συναισθηματικά. Δηλαδή εγώ τον λέω “ψυγείατρο”», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η Δόμνα Μιχαηλίδου αποκάλυψε την ιστορία του μικρού Παύλου που γνώρισε σε μία δομή και τελικά υιοθετήθηκε και ζει ευτυχισμένα.

«Ο Άγιος Ανδρέας ήταν μια δομή με παιδιά. Είχαμε λοιπόν ένα παιδί, τον Παύλο. Μου είχε δώσει ο Παύλος μια ζωγραφιά με ένα αεροπλάνο, το οποίο είχε μέσα τον μπαμπά, τη μαμά, τον Παύλο και το κουτάβι. Δύο εβδομάδες μετά, οι θετοί γονείς τον πήραν. Δακρύσαμε όλη η ομάδα μετά τη ζωγραφιά που μας αφιέρωσε ο Παύλος, η οποία ουσιαστικά έδινε την εικόνα όλου του ψυχικού κόσμου αυτού του παιδιού, το οποίο σκεφτόταν την οικογένεια, το κουτάβι και το αεροπλάνο που θα ήταν όλοι μαζί. Ήταν κάτι που μας μας αναστάτωσε πάρα πολύ. Αλλά θα πω ότι ο Παύλος είναι τώρα σε μια οικογένεια στο Ηράκλειο, σε ένα πολύ καλό ζευγάρι», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κλήθηκε να απατήσει στην ερώτηση γατί είναι τόσο δύσκολο στην Ελλάδα τα παιδί που βρίσκονται στις δομές να πάνε σε κάποια οικογένεια.

«Τα παιδιά στα ιδρύματα δεν είναι μόνα. Έχουν γονείς και οι γονείς τους ή τα κακοποιούν, ή τα παραμελούν. Αν κάνει κάποιος την αίτηση για ένα παιδάκι που είναι 10 χρονών, μέσα σε έναν χρόνο θα το έχει», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.