Δώρα Παντέλη: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τον σύζυγό της και οι νέες φωτογραφίες με τον γιο τους

Έναν χρόνο γάμου έκλεισε η Δώρα Παντέλη με τον σύζυγό της, Τζον Μεραμβελιωτάκη και η γνωστή δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί δημοσίως κάποιες στιγμές από την ευτυχία που βιώνει.

Πριν από λίγες εβδομάδες η Δώρα Παντέλη έφερε στη ζωή τον μονάκριβο γιο τους και η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα, όλα συνέβησαν στη ζωή τους πολύ γρήγορα. Έτσι λίγο μετά τη γέννηση του μωρού τους γιόρτασαν την πρώτη τους επέτειο γάμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο (30.08.2025) η αθλητικογράφος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στο Instagram με τον σύζυγο και τον γιο της και εξέφρασε τον έρωτά της για τον άντρα που της άλλαξε για πάντα τη ζωή.

«Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειος γάμου, αγάπη μου», έγραψε η Δώρα Παντέλη για τον Τζον στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δώρα Παντέλη έχει βρει τον άντρα της ζωής της στο πρόσωπο του συζύγου της και μάλιστα πρόσφατα είχε μιλήσει για εκείνον και τη σχέση τους σε συνέντευξή της.

«Τον είχα γνωρίσει πριν 10 χρόνια, αλλά όλα είναι θέμα timing. Νομίζω ότι ο Τζον επανήλθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή. Ήμασταν φίλοι, μου έστελνε μηνύματα κατά καιρούς. Γίναν όλα πολύ γρήγορα, τώρα κλείνουμε έναν χρόνο. Μέσα σε έναν χρόνο έχουμε παντρευτεί και περιμένουμε το παιδάκι μας. Έχουν συμβεί πολλά. Ήμουν κι εγώ σε μία πίεση “να κάνεις ένα παιδί”, όλα αυτά τα στερεότυπα…

Για όσους απογοητεύονται ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, γιατί έχουν γίνει φθηνές οι σχέσεις στις μέρες μας. Είχα απογοητευτεί από τις σχέσεις και πόσο εύκολα οι άνθρωποι παρατάνε καταστάσεις και πάνε στο επόμενο, αλλά όταν επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, πήρα μάθημα ότι όταν νιώθεις ασφάλεια μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες είναι ασφάλεια», είχε εξομολογηθεί στο «Happy Day» η Δώρα Παντέλη για τον σύζυγό της.