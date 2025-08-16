Δώρα Παντέλη: Η βόλτα με τον γιο της και διαθέτοντας κορμί «λαμπάδα», μόλις 3 εβδομάδες μετά τη γέννα

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Δώρα Παντέλη την Παρασκευή (25.07.2025) σε ιδιωτικό μαιευτήριο της Αθήνας και από τότε η ζωή της άλλαξε για πάντα. Η γνωστή δημοσιογράφος πλέει σε πελάγη ευτυχίας ενώ είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι κατάφερε να επαναφέρει το σώμα της σε χρόνο dt μετά τη γέννα.

Βέβαια το γεγονός ότι κατάφερε να αποκτήσει ξανά κορμί «λαμπάδα» σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε κάποιο… μαγικό φίλτρο αλλά σε σκληρή προπόνηση. Η Δώρα Παντέλη έχει αποκαλύψει ότι έχει ξεκινήσει να γυμνάζεται ξανά εντατικά, ενώ αυτό έκανε και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Το Σάββατο (16.08.2025) η πρώην αθλήτρια του μπάσκετ δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και σε κάποιες από αυτές φαίνεται να απολαμβάνει μία ανέμελη βόλτα με το μωράκι της και η καλλίγραμμη σιλουέτα της αναδεικνύεται άψογα στην πόζα που σέρνει το καρότσι του μικρούλη, δίπλα στη θάλασσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

Η Δώρα Παντέλη έχει βρει τον άντρα της ζωής της στο πρόσωπο του συζύγου της, Τζον και μάλιστα πρόσφατα είχε μιλήσει για εκείνον και τη σχέση τους σε συνεντεύξη της.

«Τον είχα γνωρίσει πριν 10 χρόνια, αλλά όλα είναι θέμα timing. Νομίζω ότι ο Τζον επανήλθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή. Ήμασταν φίλοι, μου έστελνε μηνύματα κατά καιρούς. Γίναν όλα πολύ γρήγορα, τώρα κλείνουμε έναν χρόνο. Μέσα σε έναν χρόνο έχουμε παντρευτεί και περιμένουμε το παιδάκι μας. Έχουν συμβεί πολλά. Ήμουν κι εγώ σε μία πίεση “να κάνεις ένα παιδί”, όλα αυτά τα στερεότυπα…

Για όσους απογοητεύονται ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, γιατί έχουν γίνει φθηνές οι σχέσεις στις μέρες μας. Είχα απογοητευτεί από τις σχέσεις και πόσο εύκολα οι άνθρωποι παρατάνε καταστάσεις και πάνε στο επόμενο, αλλά όταν επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, πήρα μάθημα ότι όταν νιώθεις ασφάλεια μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες είναι ασφάλεια», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα στο «Happy Day» η Δώρα Παντέλη για τον σύζυγό της.