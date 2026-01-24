Δώρα Χρυσικού: Υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν να καταπατήσουν την αξιοπρέπεια μου

Η Δώρα Χρυσικού έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, με αφορμή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην παράσταση «Vagina Hood» και αναφέρθηκε στην παραβίαση δικαιωμάτων, αναφέροντας ότι κάποιοι προσπάθησαν να καταπατήσουν και τη δική της αξιοπρέπεια.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εφημερίδα «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, τονίζοντας ότι από μικρό παιδί υπερασπιζόταν όσους αδικούνταν. Παράλληλα, η Δώρα Χρυσικού είπε ότι είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να ζητάμε «συγγνώμη».

Εννοείται και υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν να καταπατήσουν την αξιοπρέπεια μου. Και όποιος άνθρωπος πει ότι δεν του έχει συμβεί αυτό μάλλον λέει ψέματα. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ συζητάμε για αυτά τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερη συνειδητοποίηση έχουμε στο τι εστί και κακοποίηση και παραβίαση δικαιωμάτων. Κοιτώντας πίσω συνειδητοποιώ ότι κάποια πράγματα δεν ήταν τελικά όσο ισότιμα θα ήθελα να είναι.

Ενδεχομένως και εγώ μπορεί να έχω αδικήσει ανθρώπους, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ποτέ μονόπλευρο. Νομίζω τελικά ότι το σημαντικό είναι να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε αυτά, να τα αναγνωρίζουμε, να ζητάμε συγγνώμη και να βάζουμε τα όρια μας στις νέες σχέσεις που δομούμε.

«Στην 4η Δημοτικού φοιτούσα σε ιδιωτικό σχολείο. Ήμουν ένα αρκετά δειλό παιδί, που δίσταζε ακόμη και να σηκώσει το χέρι για να πει το μάθημα. Ωστόσο, όταν έβλεπα αδικία, πάντα έβγαινα μπροστά για να υπερασπιστώ όσους αδικούνταν. Αυτό ήταν κάτι που έμαθα από τους γονείς μου. Το δίκαιο και η αδικία βρίσκονται πολύ ψηλά στον αξιακό μου κώδικα», σημείωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός..



