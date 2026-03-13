Δωροθέα Μερκούρη: «Στη ζωή όλοι εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλον και υπάρχει η μία τρικλοποδιά πίσω από την άλλη»

«Δεν είναι αναγκαίο να γίνουμε μητέρες όλοι οι γυναίκες», ξεκαθάρισε η Δωροθέα Μερκούρη σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε η Δωροθέα Μερκούρη, η οποία μίλησε για το ξεκίνημά της στη μόδα, αλλά και τις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή της. Όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026)

«Όταν ήμουν μικρή, δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ με τη μόδα. Ήρθε τυχαία στη ζωή μου, όταν ήμουν 16 ετών», είπε αρχικά η Δωροθέα Μερκούρη.

Η Δωροθέα Μερκούρη είπε στη συνέχεια: «Δυστυχώς στη ζωή όλοι εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλον και υπάρχει η μία τρικλοποδιά πίσω από την άλλη. Η στιγμή που άλλαξε τη ζωή μου ήταν όταν έφυγα 18 χρονών από την Ελλάδα και πήγα Αμερική, αλλά και όταν έγινα μητέρα.

Δεν είναι αναγκαίο να γίνουμε όλοι οι γυναίκες μητέρες. Ο γιος είναι ο καλύτερός μας φίλος, αλλά και ο εχθρός μας. Τα παιδιά μας δεν πρέπει να κάνουν αυτά που θέλουμε εμείς, πρέπει να δοκιμάσουν να κάνουν τα δικά τους».