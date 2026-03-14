Δούκισσα Νομικού: Η αντίδρασή της όταν έμαθε τι ψάχνουν στη Google για εκείνη – «Χριστέ και Παναγία»

Η Δούκισσα Νομικού δημοσιοποίησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο καταγράφεται η έκπληξή της, από τις αναζητήσεις ορισμένων στη Google για εκείνη. Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια διαπίστωσε πως η συχνότερη ερώτηση είχε να κάνει με την ηλικία της. «Προσεχώς 40» αρκέστηκε να απαντήσει ακομπλεξάριστα στους ενδιαφερόμενους. Για την ιστορία είναι 39 ετών και μητέρα δύο παιδιών, από τον γάμο της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη.

«Έβαλα το όνομά μου στο Google και διάβασα τις 7 πιο συχνές αναζητήσεις για μένα…» ανέφερε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα του βίντεο. «Δεν ήμουν προετοιμασμένη για όλες» πρόσθεσε.

Μόλις διαπίστωσε πως πρώτη στην αναζήτηση ήταν η ηλικία της, είπε με χιούμορ: «Συγγνώμη νούμερο ένα στην αναζήτηση είναι η ηλικία μου; Δεν ξέρουν ότι είμαι 25; Έλα Χριστέ και Παναγιά.

Και μου το έλεγε η γιαγιά μου η Αλέκα όταν έκανα με τον Θέμο τότε που δεν με ένοιαζε, ήμουν μικρή, έλεγα 22 χρονών. Μου έλεγε “μην το λες”. Το είπα…», ωστόσο στη συνέχεια πρόσθεσε: «Προσεχώς 40, γιατί δεν έχω και τέτοια κόμπλεξ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό People, είχε αποκαλύψει μερικά από τα μυστικά της. «Αμέσως μετά τις γιορτές φροντίζω να κάνω γυμναστική 4-5 φορές την εβδομάδα. Δεν εννοώ κάποια επίπονη ή πολύωρη γυμναστική, ακόμη και το γρήγορο περπάτημα για 20 λεπτά με μερικούς κοιλιακούς είναι μια χαρά για μένα» είχε πει.

«Νευριάζω σπανιότατα αλλά όταν συμβεί καλύτερα να τρέξεις» είχε πει λίγες μέρες αργότερα, ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής.