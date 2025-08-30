Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: Το σκυλάκι της είναι άρρωστο – «Ξύπνησα και είδα παντού αίματα στο σπίτι»

Μία μεγάλη και ιδιαίτερα στενάχωρη περιπέτεια περνάει η Δήμητρα Αλεξανδράκη, καθώς ένα από τα δύο σκυλιά της αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Όπως αποκάλυψε το γνωστό μοντέλο ξύπνησε το πρωί και είδε παντού αίματα στο σπίτι της, γεγονός που την τρομοκράτησε. Όπως εξομολογήθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη η σκυλίτσα της η Κιάρα έχει έντονο στρες με αποτέλεσμα να σπάσει ένα αγγείο στο έντερό της.

«Η Κιαρίτα, που δυστυχώς δεν είναι καλά, έχει περάσει ένα στρες το τελευταίο διάστημα. Έβγαζε αίματα από πίσω, έσπασε ένα αγγείο στο έντερό της. Έχω περάσει λιγάκι δύσκολα, γιατί προτιμώ να μην είμαι εγώ καλά απ’ το να μην είναι τα μωρά μου», εξομολογήθηκε σε βίντεο στο Instagram.

Αμέσως η Δήμητρα Αλεξανδράκη πήγε στον κτηνίατρο και το σκυλάκι ξεκίνησε αγωγή.

«Όλα καλά, της έχω ξεκινήσει αντιβίωση και κάτι άλλα φάρμακα που μας έδωσε ο γιατρός. Στείλτε όλοι θετική ενέργεια να πάνε όλα καλά, γιατί αν πάθει κάτι το παιδάκι μου, δεν ξέρω τι θα κάνω», είπε ακόμα.

«Ξύπνησα και είδα παντού αίματα στο σπίτι και σε ένα σημείο μαζεμένο σα μαρμελάδα! Την βλέπω στα πλάγια με πολύ αίμα και έπαθα σοκ! Το στρες δεν χτυπάει μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτά τα μικρά αθώα πλάσματα», έγραψε στην ίδια ανάρτηση η Δήμητρα Αλεξανδράκη

«Είμαστε δυνατές σκύλες! Δεν έχουμε καμία συναισθηματική ανάγκη», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Θα το ξεπεράσει η μπέμπα μου! Απλά είναι μωρό και πρώτη φορά νιώθω απώλεια! Είναι λίγο ευαίσθητη “ο τσοπάνης μου” αλλά εγώ και η Άιζα είμαστε δίπλα της! Μέρα-νύχτα. Δυστυχώς έχει χάσει και τα 4/5 από το τρίχωμά της (μεγάλα κενά) αλλά δε σταματάω να της λέω πόσο όμορφη κουτάβα είναι», έγραψε στο δεύτερο βίντεο που μοιράστηκε το γνωστό μοντέλο στο Instagram.