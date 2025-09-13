Lifestyle

Δύσκολες ώρες για την Εύη Φραγκάκη – Πέθανε ο θείος της

«Όταν ξανασυναντηθούμε εύχομαι να σου κάνω μόνο από αυτές τις σφιχτές αγκαλιές, που με έμαθες τόσα χρόνια», ανέφερε με συγκίνηση η δημοσιογράφος
Εύη Φραγκάκη
Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στο Instagram έκανε η Εύη Φραγκάκη προκειμένου να αποχαιρετίσει τον θείο της που «έφυγε» από τη ζωή, γεγονός που έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγαπημένο συγγενικό πρόσωπο της δημοσιογράφου αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και η Εύη Φραγκάκη βρισκόταν κοντά του για να τον στηρίζει με την αγάπη της. 

«Η γνωριμία μας ξεκίνησε εκείνα τα άγρια χαράματα, πριν από κάποιες δεκάδες χρόνια, που εσύ, ως νεοσύλλεκτος, χρειάστηκες να πέσεις κ να πάρεις καμιά εκατοστή κάμψεις, για να σου δώσουν μετά ένα τηλεγράφημα, με ένα φιλικό χτύπημα στη πλάτη “Να σου ζήσει η ανιψιά, ρε!”.

Θα ήθελα να γράφω ατέλειωτες λέξεις, για να γιορτάσω τη ζωή σου, όπως εγώ τη βίωσα κοντά σου, όχι για αποχαιρετισμούς. Άλλωστε, είμαι τυχερή, που σε γνώρισα, που μου έδωσες αγάπη, που μου έμαθες αγάπη, που, αν και μικρή, μου μιλούσες για μεγαλύτερα πράγματα, που με έμαθες να απαντώ με ειλικρίνεια στην ερώτησή σου: “πώς είσαι μέσα σου; Πώς νιώθεις;”.

Και όταν ξανασυναντηθούμε, εκεί εύχομαι να μην χρειαστεί να πάρεις κάμψεις… εκεί εύχομαι να σου κάνω μόνο από αυτές τις σφιχτές αγκαλιές, που με έμαθες τόσα χρόνια, και μου κοβόταν η ανάσα, χαμογελούσα και καταλάβαινα πόση ενέργεια και δύναμη μου μετέδιδες, πόση αστείρευτη αγάπη είχες για μένα.

 
 
 
 
 
Τώρα πήγες “σπίτι σου”, ήρεμος πλέον και ολοκληρώνοντας την αποστολή σου εδώ κοντά μας. Θαρραλέα ψυχή… Δάσκαλος αγάπης.

Καλό ταξίδι στο Φως, Χρή… Εκεί που πάντα ανήκες, εκεί που αξίζεις», έγραψε στην ανάρτησή της η Εύη Φραγκάκη

