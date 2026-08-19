Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Έφη Θώδη: Ιερέας έκοψε καρπούζι στα πόδια της και της έδωσε να δοκιμάσει ενώ τραγουδούσε σε πανηγύρι

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral μέσα σε λίγες μόνο ώρες
Έφη Θώδη
Έφη Θώδη / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Έφη Θώδη συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε παραδοσιακά γλέντια και ανεβάζει το θερμόμετρο της διασκέδασης στα ύψη. Σε πρόσφατο πανηγύρι, η στιγμή που ξεχώρισε καταγράφηκε σε βίντεο. Ιερέας ανέβηκε στην πίστα, έκοψε μπροστά στην τραγουδίστρια ένα καρπούζι και της έδωσε να δοκιμάσει.

Η Έφη Θώδη ακομπλεξάριστη δοκίμασε το καρπούζι και συνέχισε το πρόγραμμά της στο πανηγύρι. Στο σχετικό βίντεο που έγινε viral στα social media, αναφέρεται πως ο άντρας που πρωταγωνίστησε σε αυτή την viral στιγμή, ήταν ιερέας.

Τη στιγμή που η Έφη Θώδη πήρε το καρπούζι στα χέρια της, οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, γέλια και επευφημίες. Παρά την έκπληξη, η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε καθόλου το κομμάτι της. Κράτησε το καρπούζι σαν τρόπαιο και συνέχισε να λικνίζεται και να τραγουδάει κανονικά στο μικρόφωνο.

Αφού παρέδωσε το «πεσκέσι» στην πίστα και είδε ότι η κίνησή του έγινε δεκτή με πολύ θετική ενέργεια, ο ιερέας απομακρύνθηκε διακριτικά.

«Πιστεύω στην αγάπη, όχι στα επίσημα χαρτιά. Οι σύντροφοί μου μου έκαναν προτάσεις γάμου, αλλά εγώ δεν ήθελα να τους παντρευτώ. Κοιτούσαν μόνο να με εκμεταλλευτούν οικονομικά» είχε πει παλαιότερα η Έφη Θώδη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
82
67
61
47
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Αγγελική Ηλιάδη: Τέλος στη συνεργασία με τον μάνατζέρ της Χρήστο Παπαμήτρου – «Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια»
«Θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία» ανέφερε μεταξύ άλλων η Αγγελική Ηλιάδη
Αγγελική Ηλιάδη
Newsit logo
Newsit logo