Έφη Θώδη: Ο Σταμάτης Φασουλής να πάει σπίτι του αν έχει νευράκια, από την Εύη Δρούτσα εισέπραξα κακία

Νέο ξέσπασμα από την Έφη Θώδη μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος του «J2US» που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου από το OPEN. Στο στόχαστρό της μπήκαν ο Σταμάτης Φασούλης και η Εύη Δρούτσα για την κριτική που διατύπωσαν. Η ίδια δεν συμφωνεί. Κάνει λόγο για «κακία» από την πλευρά της στιχουργού και για «νευράκια» από εκείνη του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Ο Σταμάτης Φασούλης ανέφερε πως η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis που είναι ζευγάρι στο «J2US», δεν έχουν καμία εξέλιξη από το ξεκίνημα του σόου. Δήλωσε απογοητευμένος. Η Εύη Δρούτσα ανέφερε πως δεν γνώριζε το τραγούδι που ερμήνευσε το τηλεοπτικό ζευγάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Έφη Θώδη επισήμανε αρχικά πως από την πρώτη στιγμή που άκουσε πως η Εύη Δρούτσα θα συμμετείχε, κατάλαβε πως δεν θα πήγαιναν καλά τα πράγματα: «Εισέπραξα μια κακία απόψε. Πολλή κακία, και δεν μου άρεσε καθόλου. Αν και το ένιωθα. Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα στην κριτική επιτροπή, λέω “ωχ”. Εγώ της είπα να βαθμολογήσει σύμφωνα με αυτό που ακούει. Της άρεσε; Τέτοια ώρα και να βγούμε με τέτοιο μπρίο και τέτοια χαρά; Ποιος την έχει αυτή τη χαρά; Θα μας πει εμάς ότι πέρασε νερό η εμφάνιση; Τι είμαστε εμείς; Νερόβραστοι είμαστε;» είπε.



Όσον αφορά στον Σταμάτη Φασουλή τόνισε: «Εμείς δεν του φταίμε του Σταμάτη Φασουλή αν είχε νευράκια. Αν έχει νεύρα, να πάει σπίτι του».

Η Εύη Δρούτσα είχε αναφέρει: «Μου πέρασε νερό αυτό το τραγούδι, δεν το κατάλαβα. Έφη σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε, τι να πούμε; Δεν έχουν καμία σχέση τα δικά μου τραγούδια με αυτό» είπε η στιχουργός μπροστά στην Έφη Θώδη.

Στο J2US, αφού η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis τραγούδησαν στη σκηνή, η Καίτη Γαρμπή αναρωτήθηκε εάν θα έπρεπε να βαθμολογηθούν ανάλογα με την εξέλιξή τους ή συγκριτικά με τους υπόλοιπους παίκτες. Τότε ο Σταμάτης Φασουλής ξέσπασε λέγοντας: «Ποια εξέλιξη; Δεν έχει εξέλιξη τώρα, έξι έχουν μείνει. Αν δεν δείξουμε εμείς τη διαφορά που έχει το κάθε ζευγάρι, τους εξισώνουμε και προσβάλλουμε και τους πρώτους. Επειδή είχαν πρόοδο… Από τους άλλους ήταν καλύτερος; Αγρίεψαν τα πράγματα. Δεν πρέπει εμείς να βοηθάμε τους ανθρώπους που δουλεύουν ώστε να έχουν διαφορά;».

Ο παρουσιαστής τότε του είπε να βαθμολογήσει όπως εκείνος το επιθυμεί, αλλά ο σκηνοθέτης και ηθοποιός απάντησε πως θα ακολουθούσε τους υπόλοιπους για να μην τον βρίζουν: «Θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Θα ακολουθήσω αυτή την κατάντια, του να εξομοιώνουμε όλους με όλα. Τι έχω να χάσω; Να με βρίζουν μετά;», δήλωσε.