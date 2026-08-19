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Ειρήνη Παπαδοπούλου: Με νέο look και ράστα κοτσιδάκια σε βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου με φίλη της

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου κέντρισε τα βλέμματα στα Ματογιάννια της Μυκόνου με το νέο της look
Ειρήνη Παπαδοπούλου
Ειρήνη Παπαδοπούλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ειρήνη Παπαδοπούλου και Μύκονος πηγαίνουν μαζί τα περισσότερα καλοκαίρια. Η τραγουδίστρια λατρεύει το νησί και φροντίζει να το επισκέπτεται σε περιόδους διακοπών. Αυτό συνέβη και φέτος. Στα Ματογιάννια, καταγράφηκε με μια φίλη της να περπατούν.

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου μαγνήτισε τα βλέμματα με το νέο της look αφού εμφανίστηκε με ράστα κοτσιδάκια. Δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Συνέχισε, προσπέρασε την κάμερα και κατευθύνθηκε στον προορισμό της.

Η τραγουδίστρια που καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV, δεν παραλείπει να μοιράζεται φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί των Ανέμων με τους 337 χιλιάδες followers της στο Instagram.

Σημειώνεται ότι στη Μύκονο δραστηριοποιείται και ομώνυμη τοπική επιχείρηση λευκών ειδών και διακόσμησης, η οποία δεν σχετίζεται με την τραγουδίστρια.

«Με ενοχλεί να λέγεται κάτι που μπορεί να μην ισχύει και να παίρνει διάσταση προς άλλες κατευθύνσεις. Μέχρι τώρα δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να διαψεύδω, ούτε να επιβεβαιώνω κάτι που λέγεται. Θεωρώ ότι αναλώνεσαι με αυτήν τη στάση. Όχι, ό,τι αν χρειαστεί, δεν θα τοποθετηθώ και δεν θα βγω να πω τις αλήθειες μου για όλα τα προηγούμενα χρόνια», είχε δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» η Ειρήνη Παπαδοπούλου τον Νοέμβριο του 2024 για όλα έχουν ακουστεί κατά καιρούς για την ίδια.

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