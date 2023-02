Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, βρέθηκαν στα βραβεία Grammy και η κάμερα τους «τσάκωσε» σε μια στιγμή… έντασης.

Ο Μπεν Άφλεκ έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί της Τζένιφερ Λόπεζ, κι εκείνη ενοχλήθηκε αρκετά, κοιτάζοντάς τον πολύ άγρια και λέγοντας του κάτι με έντονο τρόπο.

Συγκεκριμένα η Λόπεζ φαίνεται να είπε στον σύζυγό της να δείχνει ότι διασκεδάζει περισσότερο στα βραβεία. «Σταμάτα», του λέει η Λόπεζ. «Δείξε πιο φιλικός. Δείξε πιο “ζωντανός”». Ο Άφλεκ απαντά: «Ίσως να το κάνω».

Το περιστατικό συνέβη ακριβώς την ώρα που ο οικοδεσπότης Τρέβορ Νόα καθόταν δίπλα τους, ενώ πιο πριν, οι κάμερες έπιασαν ξανά τον Μπεν Άφλεκ σε μια στιγμή έντονης βαρεμάρας, όταν παρακολουθούσε live μια από τις μουσικές εμφανίσεις.

Μάλλον δεν πέρασε και πολύ καλά στα φετινά Grammy…

Ben Affleck at the Grammys is me any time I have to be on a zoom call. pic.twitter.com/V2eZZ14qos