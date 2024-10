Έξαλλη η Cardi B με όσους έγραψαν στο Twitter ότι έκανε πλαστικές

Θύμωσε η τραγουδίστρια Cardi B με χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν το σώμα της λίγους μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού.

Αρχικά η Cardi B δημοσίευσε βίντεο με ένα στενό φόρεμα και τη λεζάντα: «Πώς γίνεται να αδυνατίζω παντού, εκτός από το πρόσωπό μου;». Πολλοί χρήστες του διαδικτύου δεν εντυπωσιάστηκαν και έσπευσαν να της προσάψουν ότι έκανε πλαστική επέμβαση, με την ίδια να γίνεται έξαλλη.

Κάποιοι χρήστες σχολίασαν πως οι γλουτοί της μοιάζουν εξωπραγματικοί, ενώ μια ακόμη έγραψε «έχεις γ….σει το σώμα σου».

Η ίδια δεν είδε με καλό μάτι τις κριτικές και προχώρησε στην αντεπίθεση.

Η Cardi B που διέθετε πάντα πλούσιες καμπύλες, απάντησε δημοσιεύοντας νέο βίντεο με ακόμα ένα στενό φόρεμα και εξήγησε – με μία ανάρτηση σε έντονο ύφος – πως το σώμα της φαινόταν διαφορετικό στην πρώτη φωτογραφία γιατί φορούσε έναν στενό κορσέ.

Y’all really need to relax ..This is how my body REALLY LOOKS LIKE …My body looks exaggerated in the other video cause I have a 5X faja on…I want yall to think wit yall brain ..Yall was just praising my body couple days ago …do yall think I went and got surgery in 2 days… https://t.co/6x2aEMzGHv pic.twitter.com/AT9nSovsOX