Έξαλλη η Μαριάντα Πιερίδη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό»

Το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου GNTM παρακολούθησε η Μαριάντα Πιερίδη και έγινε έξαλλη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τα σχόλια που έκανε το μοντέλο και κριτής του ριάλιτι μόδας σε μία 33χρονη γυναίκα που διεκδίκησε μία θέση στο παιχνίδι.

Βλέποντας την οντισιόν της εν λόγω διαγωνιζόμενης, της Σοφίας, στο GNTM, η Μαριάντα Πιερίδη θέλησε να εκφράσει τη δική της γνώμη και ένα νέο beef φαίνεται να ξεκινάει ανάμεσα σε εκείνη και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς το ξέσπασε της τραγουδίστριας ήταν έντονο.

Η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε ένα βίντεο TikTok και στήριξε ανοιχτά την 33χρονη διαγωνιζόμενη, χαρακτηρίζοντας άδικη και κακόβουλη την αντιμετώπισή της από την κριτή του GNTM.

«Λοιπόν από που να ξεκινήσω; Ειδικά όταν είσαι μάνα, εκείνο είναι το σημείο που σε κάνει να πετάς στα σκουπίδια κάποια πράγμα και να ξέρεις κατά περίπου 90% τι θέλεις και τι δεν θέλεις στη ζωή σου. Αυτό από που κι ως που είναι λάθος;

Από που κι ως που, μπορεί να καθορίσει τι θέλεις και δεν θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Μπορείς να κάνεις τα πάντα! Ναι, θέλει αυτή η γυναίκα να γίνει μοντέλο. Είναι μια κούκλα, είναι πανέμορφη, έχει εκπληκτικό σώμα, θα το ζήλευαν οι 20αρες…

Ποιος είμαι εγώ, ποια είσαι εσύ που θα της πούμε “Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορείς πια, έχεις μεγαλώσει”. Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό; Τι φάση; Γιατί σε αυτό το πανέμορφο πλάσμα πρέπει να δείξουμε όλη μας την κακία; Ότι τι; Μήπως έχουμε κάποιο απωθημένο; Και γιατί πρέπει να το βγάλεις πάνω σε αυτή τη γυναίκα; Σοβαρά τώρα; Και το έβλεπε και το παιδί μου αυτό το επεισόδιο. Ντροπή», ξέσπασε η Μαριάντα Πιερίδη.

«Άντε γιατί θα τρελαθούμε τώρα! Έτρωγα όταν έβλεπα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και μου έπεσε η μπουκιά από το στόμα», έγραψε ακόμα ως λεζάντα στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Υπενθυμίζεται ότι η 33χρονη μητέρα, Σοφία, πέρασε στην επόμενη φάση με τρία “ναι” και ένα “όχι”.

«Είμαι σίγουρη για το σώμα, είναι πολύ ωραία γυναίκα! Δεν νομίζω ότι είναι πια στην ηλικία και δεν έχει αυτή την δίψα και την αίσθηση να αλλάξει, να μεταμορφωθεί για να γίνει μοντέλο και να κάνει καριέρα», είχε δηλώσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, κρίνοντας τη Σοφία.