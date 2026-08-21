Έξαλλοι οι Καναδοί με τον Τζάστιν Τριντό: Θα πληρώνουν τους σωματοφύλακες για τις βόλτες και τα ταξίδια του με την Κέιτι Πέρι

Έξαλλοι είναι οι Καναδοί φορολογούμενοι, καθώς καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους για την προσωπική ασφάλεια του πρώην πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, αλλά και για τα ταξίδια του με τη σύντροφό του, ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Σύμφωνα με καναδικά δημοσιεύματα, ο Τζάστιν Τριντό συνοδεύεται από αξιωματικούς της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP) στα πρόσφατα ταξίδια του με την Κέιτι Πέρι, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Journal de Montréal».

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Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα υποστήριξε ότι ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την RCMP ως «ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας» για προσωπικά και πολιτικά ταξίδια, τα οποία μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ελβετία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τριντό απαιτεί την παρουσία τριών ή τεσσάρων ομοσπονδιακών αξιωματικών, ενώ οι φορολογούμενοι καλύπτουν τα έξοδα για τα ταξίδια, τη διαμονή, τη διατροφή, τους μισθούς και τις υπερωρίες τους.