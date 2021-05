Σφοδρές αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η απόφαση της Μπέλα Χαντίντ να συμμετάσχει σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Νέα Υόρκη. Οι φωτογραφίες του 24χρονου μοντέλου να φωνάζει συνθήματα με παλαιστινιακό μαντίλι και μάσκα έχουν γίνει viral.

Η συμμετοχή της Μπέλα Χαντίντ στην πορεία υπέρ των Παλαιστινίων, αλλά και οι διαστάσεις που πήρε λόγω της αιμοφιλίας της, ενόχλησαν σίγουρα το Ισραήλ, το οποίο και απάντησε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter. «Όταν διάσημοι όπως η Μπέλα Χαντίντ καλούν να πεταχτούν οι Εβραίου στη θάλασσα, ουσιαστικά καλούν να καταργηθεί το Κράτος του Ισραήλ. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ένα ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Ντροπή σας» αναφέρει η ανάρτηση.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn’t be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy