Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Πριν από 2 χρόνια είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα»

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου είναι έγκυος και θα γίνει μαμά για δεύτερη φορά. Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» αναφέρθηκε στην αποβολή που είχε, σε ένα πρόβλημα υγείας της κόρης της αλλά και στον αγαπημένο της σύζυγο, Δημήτρη Βεργίνη.

Στα γυρίσματα του videoclip για το νέο τραγούδι της, ανέφερε η Ελεάνα Παπαϊωάννου πως «ένα μωρό σε μία οικογένεια είναι ευλογία. Μπορεί καμιά φορά να μην είναι κάτι που το προγραμματίζεις να μείνεις έγκυος. Δόξα τω Θεώ, ήρθε ξαφνικά και αβίαστα. Αυτό μας δένει ακόμα πιο πολύ σαν οικογένεια», ανέφερε αρχικά η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

«Τώρα διανύω τον έκτο μήνα, είμαι προς το τέλος. Είναι κοριτσάκι, οπότε θα ‘χουν και μεγάλη διαφορά με την κόρη μου, η οποία είναι 8 ετών. Έχει κατενθουσιαστεί», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

«Είχαμε περάσει ένα θεματάκι υγείας με την κόρη μου και ήμουν σε μια έτσι ζόρικη περίοδο, ψυχολογική, και ήταν η στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Πιστεύω πιο πολύ αφού γνώρισα τον άντρα μου..

Ανήκω κι εγώ στις γυναίκες, νομίζω στην πλειοψηφία των γυναικών, που κάποια στιγμή είχα κι εγώ μία ατυχή εγκυμοσύνη. Είχα μία αποβολή πριν περίπου δύο χρόνια. Μας στοίχισε, στενοχωρηθήκαμε, και δεν σου κρύβω ότι πήγα μετά στο άλλο άκρο. Ήμουν στην άρνηση μετά. Μάλλον ήταν άμυνα», αποκάλυψε ολοκληρώνοντας η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, που έγινε γνωστή από το Fame Story, παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017.

Το ζευγάρι το 2018 απέκτησε το πρώτο του παιδί, με την τραγουδίστρια να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.