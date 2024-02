Έλεν Πέιτζ: Η ηθοποιός που έγινε Έλιοτ και ο πρώτος τρανς άνδρας εξώφυλλο στο Time

Την Έλεν Πέιτζ, την γνωρίσαμε ως ηθοποιό στην ταινία «Τζούνο» το 2007. Στα τέλη του 2020, μέσω των social media ανακοίνωσε στο Χόλιγουντ αλλά και στον απλό κόσμο ότι πλέον λέγεται Έλιοτ Πέιτζ, ότι είναι τρανς.

Ο Έλιοτ Πέιτζ, ο τρανς Καναδός ηθοποιός, παραγωγός, σκηνοθέτης που έχει παίξει ακόμα στο Whip It (2009), το Inception (2010), το X-Men: Days of Future Past (2014) και το The Umbrella Academy του Netflix, παρουσιάστηκε στον κόσμο με τη νέα του ταυτότητα και το νέο του όνομα και δήλωνε τυχερός για αυτό.

Η Έλεν που έγινε Έλιοτ

Η Έλεν Πέιτζ γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1987 στο Χάλιφαξ από την Μάρθα Φίλποτς και τον Ντένις Πέιτζ. Η μητέρα της ήταν δασκάλα και ο πατέρας της σχεδιαστής γραφικών.

Σπούδασε και πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στην ηλικία των 10 ετών όταν πρωταγωνίστησε ως Μάγκι ΜακΚλιν στην τηλεοπτική ταινία Pit Pony της CBC, όπου αργότερα εξελίχθηκε σε τηλεοπτική σειρά με τον ίδιο τίτλο (1999-2000).

Για τον ρόλο, έλαβε υποψηφιότητα για Βραβείο Young Artist. Το 2002 υποδύθηκε τον ρόλο της Joanie στην ταινία «Marion Bridge» και της Treena Lahey στην τηλεοπτική σειρά «Trailer Park Boys» (για πέντε επεισόδια).

Η Έλεν Πέιτζ – Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κινηματογραφική ανακάλυψη έρχεται με τον ομότιτλο ρόλο στην ταινία του Τζέισον Ρέιτμαν «Juno» (2007), για τον οποίο έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ, βραβείο BAFTA, Βραβείο Broadcast Film Critics Association, βραβείο Χρυσής Σφαίρας και βραβείο Σωματείου Ηθοποιών (SAG).

Έλαβε έπαινο και για τους ρόλους στα: The Tracey Fragments (2007), Whip It (2009), Super (2010), Inception (2010) και Tallulah. (2016).

Είχε επίσης ρόλους στις ταινίες Touch & Go, Love that Boy, Homeless to Harvard: The Liz Murray Story και Ghost Cat. Για το τελευταίο, κέρδισε το βραβείο Gemini.

Έπαιξε την Kitty Pryde στην ταινία X-Men: Η Τελική Αναμέτρηση (2006) και X-Men: Ημέρες ενός Ξεχασμένου Μέλλοντος (2014).

Πρωταγωνίστησε στην ταινία «Freeheld» (2015), ενώ έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο με το ντοκιμαντέρ «There’s Something in the Water» (2019).

Από το 2019, έχει υιοθετήσει τον ρόλο της Vanya Hangreeves στη σειρά «The Umbrella Academy» του Netflix.

«Είμαι ομοφυλόφιλη, κουράστηκα να λέω ψέματα»

Το 2014 η Καναδή ηθοποιός αποκάλυψε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλη,

«Κουράστηκα να κρύβομαι και κουράστηκα να λέω ψέματα… Είμαι εδώ σήμερα επειδή είμαι ομοφυλόφιλη. Και επειδή ίσως μπορώ να κάνω τη διαφορά, να βοηθήσω άλλους να ζήσουν πιο χαλαρά και πιο ελπιδοφόρα. Ανεξαρτήτως αυτού, αισθάνομαι ότι έχω μια προσωπική υποχρέωση και μια κοινωνική ευθύνη», δήλωσε μιλώντας σε συνέδριο για ανήλικους ομοφυλόφιλους στο Λας Βέγκας.

Η 26χρονη Πέιτζ είπε ότι το έκανε για να βοηθήσει όσους ακόμα είναι στη θέση της.

Αποκάλυψε επίσης ότι υπέφερε για πολλά χρόνια επειδή φοβόταν να ομολογήσει δημοσίως τις σεξουαλικές προτιμήσεις της.

«Υπέφερε το πνεύμα μου, υπέφερα ψυχικά, υπέφεραν οι σχέσεις μου. Και βρίσκομαι σήμερα εδώ, με όλους εσάς, στην απέναντι πλευρά όλου αυτού του πόνου», είπε.

«Είμαι τρανς και το όνομά μου είναι Έλιοτ»

Όμως τον Δεκέμβριο του 2020 αποκάλυψε δημόσια ότι αυτοπροσδιορίζεται ως διεμφυλικό άτομο και άλλαξε το όνομά της σε Έλιοτ Πέιτζ.

«Γεια σας φίλοι, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι τρανς, οι αντωνυμίες μου είναι αυτός / αυτοί και το όνομά μου είναι Έλιοτ. Νιώθω τυχερός που το γράφω. Να είμαι εδώ. Που έφτασα μέχρι εδώ στη ζωή μου. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για τους απίστευτους ανθρώπους που με στήριξαν σε αυτό το ταξίδι. Δεν μπορώ να αρχίσω να εκφράζω πόσο αξιοθαύμαστο είναι να αγαπώ επιτέλους ποιος είμαι αρκετά για να ακολουθήσω τον πραγματικό μου εαυτό.

Έχω εμπνευστεί τόσο από την τρανς κοινότητα. Σας ευχαριστούμε για το θάρρος σας, τη γενναιοδωρία σας και που εργάζεστε ασταμάτητα για να κάνετε αυτόν τον κόσμο ένα πιο συμπονετικό μέρος. Θα προσφέρω όσο μπορώ και θα συνεχίσω να προσπαθώ για μια πιο στοργική και ισότιμη κοινωνία», έγραψε.

Ο Έλιοτ Πέιτζ – Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον Μάρτιο του 2021, έγινε και ο πρώτος τρανς άντρας που πόζαρε για το εξώφυλλο του περιοδικού «Time».

Ο Έλιοτ Πέιτζ υποβλήθηκε σε μαστεκτομή και μοιράστηκε την εμπειρία του στο «Vanity Fair».

«Πλέον είμαι σε θέση απλά να υπάρξω. Για πρώτη φορά, εδώ και δεν ξέρω πόσο καιρό, είμαι επιτέλους σε θέση να καθίσω, να είμαι ο εαυτός μου, να είμαι παραγωγικός και δημιουργικός. Για να το πω υπεραπλουστευτικά, νιώθω άνετα».

Με το παράδειγμά του ενθαρρύνει και άλλους να αναζητήσουν τον πραγματικό εαυτό τους.

Όπως αφηγείται από μικρό παιδί ένιωθε αγόρι 100%. «Έγραφα ψεύτικα γράμματα αγάπης και υπέγραφα σαν Τζέισον. Αυτός ήμουν, αυτός είμαι και αυτός ήξερα ότι θέλω να είμαι. Όταν μου έλεγαν: “Όχι, δεν είσαι αυτός. Δεν μπορείς να γίνεις αυτός όταν μεγαλώσεις” δεν το καταλάβαινα. Απλά, το νιώθεις. Πλέον επιστρέφω σε ό,τι νιώθω ότι είμαι και είναι όμορφο και υπέροχο, αλλά υπάρχει, κατά κάποιον τρόπο, και μια θλίψη σε αυτό».

Η μεταμόρφωση του σώματός του, μετά τη μαστεκτομή, τον άλλαξε εξωτερικά και εσωτερικά. Όπως περιέγραψε την εμπειρία στην Όπρα Γουίνφρεϊ, «βγαίνεις από το μπάνιο, φοράς μια πετσέτα, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και σκέφτεσαι: “Να ‘μαι, λοιπόν”. […] Πλέον, μπορούσα να αγγίξω το στήθος μου».

Ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ παντρεύτηκε το 2018 με τη χορεύτρια Έμα Πόρτνερ. Δύο μήνες αφού αποκάλυψε ότι είναι τρανσέξουαλ το ζευγάρι χώρισε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elliotpage

«Μετά από πολλή σκέψη και προσεκτική εξέταση, έχουμε πάρει τη δύσκολη απόφαση του διαζυγίου, μετά το χωρισμό μας το περασμένο καλοκαίρι», δήλωσε το ζευγάρι σε μία κοινή ανακοίνωση στο CNN.

«Έχουμε τον απόλυτο σεβασμό ο ένας για τον άλλο και παραμένουμε φίλοι» πρόσθεσαν.