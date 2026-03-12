Έλενα Ασημακοπούλου για Μπρούνο Τσιρίλο: Έχω ενοχές, δεν καταλάβαινα πώς περνάει αυτός ο άνθρωπος

Έλενα Ασημακοπούλου και Μπρούνο Τσιρίλο υπήρξαν παντρεμένοι για 12 χρόνια και απέκτησαν μια κόρη. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη Δάφνη Καραβοκύρη, για το «Legit» και μίλησε για τα αίτια του χωρισμού και τη μάχη με την κατάθλιψη που έδωσε ο πρώην σύζυγός της. Παραδέχτηκε πως αρχικά δεν είχε συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες του. Πως δεν του στάθηκε όσο έπρεπε, κάτι για το οποίο σήμερα όπως είπε, αισθάνεται ενοχές.

Η Έλενα Ασημακοπούλου ανέφερε αρχικά πως «Τον Μπρούνο Τσιρίλο τον ερωτεύτηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι τέτοιον έρωτα δε θα ξαναέχω στη ζωή μου. Και ο Μπρούνο με ερωτεύτηκε πολύ. Τον αγαπάω τον Μπρούνο ακόμα και τώρα. Πάρα πολύ. Τον αγαπάω και θέλω να είναι πολύ καλά και επιτυχημένος στα επαγγελματικά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και εκείνος. Ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ δύσκολος, υπάρχουν πολλές κλίκες και δυσκολεύτηκε πολύ, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής, να μπει σε ένα άλλο κομμάτι, του μάνατζερ, στο οποίο δε σε αφήνουν εύκολα να πάρεις μερίδα των υπολοίπων» είπε η ηθοποιός.

Ερωτώμενη για την περίοδο που ο Μπρούνο Τσιρίλο πέρασε κατάθλιψη, η Έλενα Ασημακοπούλου δήλωσε ότι «Είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τι περνάει ο ίδιος. Τώρα το λέω και συγκινούμαι. Εγώ άργησα πολύ να το καταλάβω. Η αλήθεια είναι πως θα πω πολύ λίγα πράγματα, γιατί δε θέλω να λέω κάτι, το οποίο αφορά τον Μπρούνο. Αν θέλει θα το πει ο ίδιος. Εγώ θα πω από τη δική μου τη μεριά. Ήταν πολύ δύσκολο, σε ένα βαθμό που πολλές φορές έχω κάνει και εγώ πολλά λάθη. Δεν καταλάβαινα πώς περνάει αυτός ο άνθρωπος».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Δεν ξέρω αν μπορώ να στα πω. Έχω τρομερές ενοχές. Θα μπορούσα να είχα σταθεί διαφορετικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι περνούσε, σε καμία περίπτωση. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο που ήταν πολύ πεσμένος και θεωρούσα ότι με τη δική μου ένταση και τις δικές μου φωνές, θα μπορούσα να τον ξυπνήσω. Δεν είναι έτσι. Στην πορεία το κατάλαβα. Για αυτό έχω τρομερές ενοχές. Εκείνος δε με κατηγόρησε ποτέ. Εγώ προσπαθούσα με έναν τρόπο, τον οποίο στην πορεία αντιλήφθηκα ότι ήταν λάθος. Μετά άλλαξα, προφανώς στάση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να συμβουλευτούμε κάποιον και κυρίως για εκείνον, αλλά δεν μπορούσε, δεν ήθελε και δεν πίεζα και εγώ. Τα έλεγε σε εμένα. Είχαμε τότε και την κόρη μας αλλά δεν της το είχαμε πει. Προσπαθούσε πάρα πολύ ο ίδιος από μόνος του» είπε καταληκτικά η Έλενα Ασημακοπούλου.

Παρά το διαζύγιο, διατηρούν καλές σχέσεις για χάρη της κόρης τους, Μαρίας – Ροζάρια. Τον Δεκέμβριο του 2025 μάλιστα, εμφανίστηκαν μαζί στα 15α γενέθλιά της.