Έλενα Λεώνη: Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ejekt Festival, θα παρουσιάσει τον νέο της δίσκο

Η Μαρίνα Σάττι θα κάνει γκεστ εμφάνιση στην εκδήλωση
H Έλενα Λεωνή

Η Έλενα Λεώνη, εικαστικός, μουσικός και τραγουδίστρια, συστήνεται πλέον ολοκληρωμένα στο κοινό με την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου.

Μία καλλιτέχνιδα που ισορροπεί ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και τη μουσική δημιουργία, η Έλενα Λεωνή φέρνει επί σκηνής έναν σπάνιο συνδυασμό: την ευαισθησία της άρπας και του τσέλου με τη δυναμική μιας full band και ενός πιο σύγχρονου produced ήχου. Η νεαρή τραγουδίστρια θα παρουσιάσει τον δίσκο της στις 14 Μαΐου 2026.

Μετά από σημαντικές συνεργασίες δίπλα στη Μαρίνα Σάττι, τον Πάνο Βλάχο, τη Νατάσσα Μποφίλιου και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες, και λίγο πριν ανέβει στην σκηνή του EJEKT festival δίπλα σε τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, όπως οι Florence + the Machine, η Έλενα καταθέτει τη δική της καλλιτεχνική πρόταση.

Ο πρώτος της δίσκος με τίτλο «1.» που κυκλοφορεί την Πρωτομαγιά αποτελεί ένα κράμα art-pop, παραδοσιακών, έντεχνων και λαϊκών στοιχείων.

Στην επίσημη παρουσίαση του δίσκου η Έλενα Λεώνη θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το σύνολο της νέας της δουλειάς, μαζί με αγαπημένες διασκευές που έχουν καθορίσει την πορεία της.

Special guests: Μαρίνα Σάττι, Billie Kark, Ερασμία Μαρκίδη

