Lifestyle

Έλενα Παπαρίζου για τις διατροφικές αλλεργίες της: Έπιασα κάτι καρύδια χωρίς γάντια και με έπιασε δύσπνοια

«Αν μπορούσα να ξαναζήσω μια στιγμή της ζωής μου, θα ήταν η γέννηση του ανιψιού μου» είπε σε άλλο σημείο η Έλενα Παπαρίζου
Έλενα Παπαρίζου
Έλενα Παπαρίζου / Φωτογραφία αρχείου NDP

Η Έλενα Παπαρίζου παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό podcast της Άννας Ζηρδέλη, στον Ρυθμό 9,49 και μίλησε για την επαγγελματική της πορεία αλλά και για τα προσωπικά της.

Η Έλενα Παπαρίζου ανέφερε πως έχει υποφέρει κάποιες μέρες από τις διατροφικές αλλεργίες που αντιμετωπίζει. Θυμήθηκε την πιο συγκινητική στιγμή που έζησε με τη γέννηση του ανιψιού της, όταν η ίδια ήταν παρούσα στον τοκετό.

«Αν μπορούσα να ξαναζήσω μια στιγμή της ζωής μου, θα ήταν η γέννηση του ανιψιού μου. Ήμουν μέσα στον τοκετό και έκοψα τον ομφάλιο λώρο. Ήταν μαγικό. Κάποια λιποθύμησα, αλλά όλα καλά» ανέφερε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου.

Σε άλλο σημείο, η Έλενα Παπαρίζου είπε: «Βαριέμαι πολύ τη γυμναστική. Είμαι ο άνθρωπος που περπατάω αλλά δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος που θα πάω να γίνω συνδρομητής σε ένα γυμναστήριο…

Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες γεύσεις. Βέβαια, εγώ προσωπικά είμαι λίγο περιορισμένη. Μπορώ να μαγειρέψω φαγητά για να φάνε οι άλλοι, αλλά εγώ έχω διάφορες διατροφικές αλλεργίες. Έπιασα κάτι καρύδια για να τα σπάσω, χωρίς γάντια, και με έπιασε δύσπνοια».

Πριν από λίγους μήνες συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision, με την τραγουδίστρια να ανεβάζει μία σειρά από φωτογραφίες από εκείνη τη νύχτα στο Κίεβο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo