Έλενα Παπαρίζου για τις διατροφικές αλλεργίες της: Έπιασα κάτι καρύδια χωρίς γάντια και με έπιασε δύσπνοια

Η Έλενα Παπαρίζου παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό podcast της Άννας Ζηρδέλη, στον Ρυθμό 9,49 και μίλησε για την επαγγελματική της πορεία αλλά και για τα προσωπικά της.

Η Έλενα Παπαρίζου ανέφερε πως έχει υποφέρει κάποιες μέρες από τις διατροφικές αλλεργίες που αντιμετωπίζει. Θυμήθηκε την πιο συγκινητική στιγμή που έζησε με τη γέννηση του ανιψιού της, όταν η ίδια ήταν παρούσα στον τοκετό.

«Αν μπορούσα να ξαναζήσω μια στιγμή της ζωής μου, θα ήταν η γέννηση του ανιψιού μου. Ήμουν μέσα στον τοκετό και έκοψα τον ομφάλιο λώρο. Ήταν μαγικό. Κάποια λιποθύμησα, αλλά όλα καλά» ανέφερε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου.

Σε άλλο σημείο, η Έλενα Παπαρίζου είπε: «Βαριέμαι πολύ τη γυμναστική. Είμαι ο άνθρωπος που περπατάω αλλά δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος που θα πάω να γίνω συνδρομητής σε ένα γυμναστήριο…

Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες γεύσεις. Βέβαια, εγώ προσωπικά είμαι λίγο περιορισμένη. Μπορώ να μαγειρέψω φαγητά για να φάνε οι άλλοι, αλλά εγώ έχω διάφορες διατροφικές αλλεργίες. Έπιασα κάτι καρύδια για να τα σπάσω, χωρίς γάντια, και με έπιασε δύσπνοια».

Πριν από λίγους μήνες συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision, με την τραγουδίστρια να ανεβάζει μία σειρά από φωτογραφίες από εκείνη τη νύχτα στο Κίεβο.