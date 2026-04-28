Έλενα Παπαρίζου: Ο θρυλικός κιθαρίστας των Deep Purple, Ρίτσι Μπλάκμορ, αποθέωσε την Ελληνίδα τραγουδίστρια

«Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών είναι το "My Number One"», δήλωσε ο διάσημος μουσικός
O Ρίτσι Μπλάκμορ, ο θρυλικός κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Deep Purple, έκανε μία μεγάλη αποκάλυψη μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram και δήλωσε δημοσίως ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της Έλενας Παπαρίζου.

Ο διάσημος καλλιτέχνης, με αφορμή τα 81α γενέθλιά του, έκανε ένα live Q&A και απάντησε σε ερωτήσεις των χιλιάδων θαυμαστών του. Μάλιστα, η σύζυγός του, Κάντις Νάιτ, διάβαζε τα σχόλια. Όταν ερωτήθηκε, λοιπόν, για την Έλενα Παπαρίζου, μίλησε με αποθεωτικό τρόπο για εκείνη και το τραγούδι «My Number One». 

«Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι το “Number One” της Έλενας Παπαρίζου. Ήταν φανταστικό. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Έχει ήχους ποντιακής λύρας μέσα, ήταν κάτι για μένα πρωτάκουστο», δήλωσε ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

«Δεν βάζεις ποντιακή λύρα σε ένα τραγούδι που πάει να γίνει επιτυχία, αλλά εκείνη το έκανε και κέρδισε τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Νομίζω ότι ήταν φανταστική», πρόσθεσε στη συνέχεια ο διάσημος καλλιτέχνης, αποθεώνοντας την Έλενα Παπαρίζου.

Σημειώνεται ότι ο Ρίτσι Μπλάκμορ είναι ιδρυτικό μέλος και των Rainbow και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
72
71
45
42
