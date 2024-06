Έλενα Παπαρίζου: «Το πιο περίεργο που έχουν πει για εμένα είναι ότι έχω σκλήρυνση κατά πλάκας»

«Τα περισσότερα μηνύματα μέσα στη μέρα τα στέλνω στον σύζυγό μου», αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου μιλώντας στον Fipster.

Σε τρεις ερωτήσεις του Fipster «στα γρήγορα» απάντησε η Έλενα Παπαρίζου κατά τη διάρκεια των Mad VMAs 2024, που έγιναν στις 19 Ιουνίου 2024. Η γνωστή τραγουδίστρια, μάλιστα αποκάλυψε ποια είναι η πιο παράξενη φήμη που έχουν πει για αυτή.

«Ποιος είναι ο μοναδικός λόγος που θα στεκόσουν σε ουρά για 2 ώρες;», ρώτησε αρχικά ο Φίλιππος Ιωάννου με την Ελένα Παπαρίζου να απαντά: «Για μία συναυλία που γουστάρω πολύ τον καλλιτέχνη. Έχω στηθεί και στους New Kids On The Block και στους Prodigy. Θα πήγαινα με σπορτέξ».

Στη συνέχεια ο host ρώτησε «Σε ποιον στέλνεις τα περισσότερα μηνύματα μέσα στη μέρα;». «Στον σύζυγό μου», είπε η τραγουδίστρια προσθέτοντας: «Τόση δουλειά που έχουμε και οι δύο αναγκαστικά μιλάμε με μηνύματα».

Τέλος στην ερώτηση του Fipster: «Ποια είναι η πιο παράξενη φήμη για εσένα;» η ίδια είπε: «Ότι έχω σκλήρυνση κατά πλάκας». «Θεέ μου, τι βλακείες γράφουν», σχολίασε καταλήγοντας ο Youtuber.