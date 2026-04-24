Έλενα Τσαγκρινού: Είναι ακατόρθωτο το σενάριο ενός νέου έρωτα αυτή την περίοδο της ζωής μου

«Οι σχέσεις με τον πρώην σύντροφο μου και πατέρα του παιδιού μου είναι πολύ καλές, ευτυχώς», εξομολογήθηκε η Έλενα Τσαγκρινού σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

Στην προσωπική της ζωή και στον χωρισμό με τον πατέρα του παιδιού της, αλλά και στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, αναφέρθηκε η Έλενα Τσαγκρινού στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωινό της Παρασκευής (22.04.2026), για τον Alpha.

«Έχουμε μία πολύ καλή πρόθεση και λόγω του παιδιού μας γιατί, πάνω απ’ όλα, δεν υπάρχει εγωισμός. Υπάρχει μόνο το παιδάκι μας», εξομολογήθηκε αρχικά η εκρηκτική τραγουδίστρια.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήταν μια κοινή απόφαση, μια απόφαση αρκετά σκληρή και για τους δυο. Πάνω απ’ όλα, όμως, σκεφτήκαμε πως θα είναι καλά η μαμά και και ο μπαμπάς για τον Ηρακλή μας. Υπάρχει επικοινωνία, κάνουμε βιντεοκλήσεις, υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το τι κάνει το παιδί μας και παλεύουμε, προσπαθούμε», πρόσθεσε η Έλενα Τσαγκρινού.

«Είναι ακατόρθωτο το σενάριο ενός νέου έρωτα αυτή την περίοδο! Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μου για το παιδί μου, κάθε στιγμή μαζί του είναι ανεπανάληπτη, οπότε δεν μπορώ να αφήσω χώρο σε κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε, επίσης, η Έλενα Τσαγκρινού στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.