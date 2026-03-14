Έλενα Χριστοπούλου: «Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στη ζωή μου, άμα κοιτάξω πίσω, που μ’ έχουν αλλάξει σαν άνθρωπο»

Η Έλενα Χριστοπούλου κάθισε στον καναπέ της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου και μίλησε για την αλλαγή ζώνης του Real View στο Open αλλά και για διάφορα προσωπικά της θέματα.

Η παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση με την booker μοντέλων, καθώς της έχει βαφτίσει τον γιο, ρώτησε την Έλενα Χριστοπούλου για το πώς είναι ψυχολογικά αυτή την περίοδο, με την ίδια να απαντάει εκτενώς.

«Θα χαρακτήριζα αυτή την περίοδο… δύσκολα. Πολύ. Είμαι και πάρα πολύ καλά και πολύ ψύχραιμη, αλλά είμαι και πολύ δύσκολα. Μέσα μου εννοώ, έχω πάρα πολλές έτσι πληγές που πάνε κι έρχονται. Και προσπαθώ να τα βρω με την ψυχή μου και τον οργανισμό μου, να σου πω την αλήθεια, όλο αυτό το διάστημα.

Αλλά απ’ την άλλη όμως δεν μπορώ να κρύψω ότι μου συμβαίνουν και πάρα πολύ ωραία πράγματα στη ζωή μου και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκολλήσει το μυαλό, μου, και να κοιτάξω και να δώσω την ενέργεια που πρέπει στα καλά πράγματα και αυτό προσπαθώ να κάνω εδώ και το τελευταίο έτσι τρίμηνο τουλάχιστον.

Όπως πάρα πολύς κόσμος, για πολλά πράγματα, έτσι κι εγώ. Φαίνεται και στα μάτια μου, φαίνεται και στη στάση της ζωής μου… Με αλλάζουν τα πάντα. Έτσι; Με αλλάζουν τα πάντα. Αλλά με έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στα χρόνια πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις στη ζωή μου, άμα κοιτάξω έτσι πίσω τα χρόνια μου, που μ’ έχουν αλλάξει σαν άνθρωπο» εξομολογήθηκε η Έλενα Χριστοπούλου.