Ελένη Φουρέιρα: Εικόνες από τη λαμπερή πρεμιέρα της τραγουδίστριας σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας

Η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε στις «μεγάλες πίστες» και εντυπωσίασε τους θαυμαστές της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου πρεμιέρα σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της πόλης, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, ενέργεια και πολύ χορό.

Η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της. Με εντυπωσιακά χορευτικά και καθηλωτικές ερμηνείες, ο κόσμος έδειχνε να το απολαμβάνει. Η ίδια, πιο εκρηκτική από ποτέ, ανέδειξε τις χορευτικές της ικανότητες με ένα pole dancing που μάγεψε τα βλέμματα των θαυμαστών της.

Όλα αυτά την ώρα που το νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας «σαρώνει» με αλλεπάλληλα no1 στα digital charts. Έχει γίνει viral στα social media και ξεχωρίζει στο ραδιοφωνικό airplay. Το «Hybrid» έγινε εξώφυλλο στo New Music Friday, τη λίστα του Spotify με τις πιο σημαντικές κυκλοφορίες, λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Πλέον η Ελένη Φουρέιρα θα εμφανίζεται στο «LOHAN X» και έδωσε στην πρεμιέρα της μια γεύση από τα όσα περιμένουν τους θαυμαστές της.

«Δε ζηλεύω πάρα πολύ. Είναι και η ενέργεια του άλλου. Το καταλαβαίνεις αν δε σου δίνει δικαιώματα. Δε μπορείς να κρατήσεις κάποιον με το ζόρι… Αν είναι ο σύντροφός μου να ερωτευτεί κάποιον άλλον άνθρωπο και να θέλει κάποιον άλλον και όχι εμένα, μπορεί να με πονέσει αλλά στο τέλος, επειδή τον αγαπάς, θες να είναι ευτυχισμένος», είχε πει παλαιότερα η Ελένη Φουρέιρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε.