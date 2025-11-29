Ελένη Καρακάση: «Είμαστε με τον σύζυγό μου σε διαδικασία υιοθεσίας, αναδοχής»

Μετά την αποκάλυψη ότι έχει κάνει ολική υστερεκτομή, η Ελένη Καρακάση αποκάλυψε ότι με τον σύζυγός της βρίσκονται σε διαδικασία υιοθεσίας ενός παιδιού.

Η γνωστή ηθοποιός που παίρνει μέρος στη δραματική σειρά εποχής «Grand Hotel», ήταν καλεσμένη το Σάββατο (29.11.2025) στην εκπομπή «Ζω καλά» και μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η παρουσία του συζύγου της. Επίσης, η Ελένη Καρακάση τόνισε ότι στο πλάι του άντρα της νιώθει ισορροπημένη και σε αρμονία.

«Μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου ήταν όταν γνώρισα το σύντροφό μου και άντρα μου μετά, που έφερε μια πολύ σημαντική ισορροπία στη ζωή μου. Μία αρμονία που δεν είχα.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που έκανα εδώ και έναν χρόνο περίπου είναι ότι μιλάω με έναν άνθρωπο ψυχικής υγείας. Με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Και τώρα ετοιμάζομαι για ένα άλλο μεγάλο βήμα. Είμαστε με τον Δημήτρη, τον σύζυγό μου σε διαδικασία υιοθεσίας, αναδοχής. Πλησιάζει ο καιρός και χαιρόμαστε πάρα πολύ και έχουμε έχουμε αγωνία», αποκάλυψε στη συνέχεια η Ελένη Καρακάση.