Ελένη Μενεγάκη και Μάκης Παντζόπουλος γιόρτασαν αγκαλιασμένοι τα γενέθλια της κόρης τους, Μαρίνας

Πριν από λίγες ημέρες η Ελένη Μενεγάκη διέψευσε τις φήμες περί κρίσης στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλου. Το ζευγάρι παραμένει μαζί κι αγαπημένο και πρόσφατα γιόρτασαν έξω τα γενέθλια της 11χρονης κόρης του, Μαρίνας.

Τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες φωτογραφίες από μία έξοδο που πραγματοποίησαν η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος για να γιορτάσουν, έχοντας στην παρέα τους και δύο φίλες της μικρής. Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικό ΟΚ απαθανάτισε τις στιγμές αυτές και ένα σχετικό ρεπορτάζ προβλήθηκε από την εκπομπή «Breakfast@Star».

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει βρέθηκαν στην Κηφισιά. Αρχικά επισκέφθηκαν γνωστό ζαχαροπλαστείο της περιοχής και πολυκατάστημα παιχνιδιών, ενώ στη συνέχεια πήγαν για φαγητό.

Σημειώνεται ότι ο Μάκης Παντζόπουλος είχε το χέρι του δεμένο, σε νάρθηκα και μέσα από το πουκάμισό του για να μην το τραυματίσει, διότι προφανώς είχε κάποιο ατύχημα. Μάλιστα στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το ερωτευμένο ζευγάρι φαίνεται να περπατάει αγκαλιασμένο και ευτυχισμένο.

Σημειώνεται ότι η Ελένη Μενεγάκη και ο σύζυγός της συμπλήρωσαν φέτος 11 χρόνια γάμου.