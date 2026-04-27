Ελένη Ράντου: Επειδή δεν έλαβα τρυφερότητα, έδωσα υπερβολική στην κόρη μου

Μία σπάνια εξομολόγηση έκανε η Ελένη Ράντου και αναφέρθηκε στη μητρότητα που έχει αλλάξει τη ζωή της και όπως δηλώσει έχει κάνει τον πλήρη κύκλο της, καθώς πλέον έχει γίνει «γονιός» για τη μητέρα της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό Vogue και στη δημοσιογράφο Γεωργία Φέκου και εξήγησε και τον λόγο που έδωσε υπερβολική αγάπη και τρυφερότητα στην κόρη της. Όπως είπε η Ελένη Ράντου επειδή ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειάς της δεν είχε την προσοχή που θα ήθελε.

«Για μένα η μητρότητα έχει κάνει τον πλήρη κύκλο της. Φροντίζω το παιδί μου, αλλά και έναν γονιό που έχει γίνει πιο παιδί από το παιδί μου. Είναι πολύ αμήχανο να γίνεσαι γονιός του γονιού σου. Είναι μια άλλη μορφή μητρότητας, αφύσικη, για την οποία δεν προετοιμάζεσαι. Υπάρχουν στιγμές που η κόρη μου νιώθει παραμελημένη, γιατί δεν έχει μάθει να μοιράζεται τη μητρική φροντίδα. Είναι δύσκολη συνθήκη, αλλά η παράσταση με βοηθάει πολύ. Τη δημιούργησα για να συμφιλιωθώ με το τέλος της μητέρας μου, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Όσο πλησιάζει, καταρρακώνομαι περισσότερο. Το να γνωρίζεις το πρόβλημά σου δε σημαίνει και πως το λύνεις», δήλωσε η Ελένη Ράντου.

«Τη συγχώρησα τη μητέρα μου για όποια τραύματα μπορεί να προκάλεσε άθελά της. Παλεύω ακόμη να είμαι καλή κόρη. Η ασθένειά της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα. Ένα παιδί θέλει έναν παντοδύναμο γονιό, αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ο γονιός δεν είναι θεός. Όταν καταρρέει αυτή η εικόνα, είμαστε άδικοι μαζί του. Πρέπει κι εκείνος να αγαπιέται, όχι μόνο να δίνει. Ο πατέρας μου είχε ένα φοβερό εύρος γνώσεων. Την πρώτη φορά που τον ρώτησα κάτι και δεν το ήξερε, έπεσε στα μάτια μου. Υπάρχει ωστόσο κάτι πιο ανθρώπινο από το να μην τα ξέρεις όλα;» παραδέχτηκε ακόμα.

Επίσης η Ελένη Ράντου εξήγησε ότι έχει γίνει υπερβολική με την κόρη της, διότι κουβαλάει κάποια δικά της βιώματα.

«Ο ρόλος της μάνας εξαρτάται από τον χαρακτήρα και τα βιώματα. Εγώ επειδή δεν έλαβα τρυφερότητα, έδωσα υπερβολική. Ό,τι κουβαλάς, το μεταφέρεις. Ως δεύτερο παιδί, είχα πάντα μια αίσθηση πως δεν έχω τόσο χώρο, πως και αν έλειπα, δε θα γινόταν κάτι. Δεν ήθελα αυτό που ένιωσα εγώ να το νιώσει το παιδί μου. Θυμάμαι να λέω στην κόρη μου “σ’ αγαπώ” τόσο συχνά, που κάποια στιγμή μου είπε “το ξέρω, σταμάτα να μου το λες. Μου το έχεις πει χίλιες φορές”», εξομολογήθηκε ακόμα η Ελένη Ράντου για τον ρόλο της ως μητέρα.