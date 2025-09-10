Ελένη Βουλγαράκη: Ξέσπασμα για την «εμετική ηλιθιότητα» – «Ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ» λέει η σύντροφος του Φώτη Ιωαννίδη

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης παραμένουν σε σχέση, με την ραδιοφωνική παραγωγό και τον διεθνή ποδοσφαιριστή, να εμφανίζονται ερωτευμένοι σε κάθε κοινή δημόσια εμφάνιση. Οι δυο τους κάνουν όνειρα για το μέλλον και σχεδιάζουν μαζί τις επόμενες κινήσεις τους.

Η Ελένη Βουλγαράκη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και κατά διαστήματα σχολιάζει πρόσωπα και καταστάσεις. Μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok απαντά για την «εμετική ηλιθιότητα» όπως αναφέρει, χωρίς να περνά σε λεπτομέρειες.

Δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ και προτρέπει όσους και όσες ασχολούνται με την προσωπική ζωή της, να κοιτάξουν τους εαυτούς τους.

«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους», γράφει στο βίντεο η Ελένη Βουλγαράκη.

Το καλοκαίρι, το ζευγάρι που δείχνει πιο ερωτευμένο από ποτέ, πέρασε πρώτα από την Κύθνο, συνέχισε στη Μήλο, ενώ έκανε στάση και στην Πάρο, όπου συνάντησαν προ ημερών και τον Τάσο Μπακασέτα.

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης απολαμβάνουν να περνάνε χρόνο μαζί, όμως λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Φροντίζουν να μην απασχολούν τα media με την προσωπική τους ζωή, όμως πολλές φορές είναι αδύνατον να ξεφύγουν από τους φωτογράφους που προσπαθούν να τους απαθανατίσουν μαζί.