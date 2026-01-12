Ελένη Χατζίδου: Η Ιωάννα Τούνη εκθέτει τον πατέρα του παιδιού της, είναι σαν να του λέει «είσαι τόσο αδιάφορος»

Στιγμές αγωνίας πέρασε τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη, καθώς παραλαμβάνοντας τον γιο της, Πάρη, από το αεροδρόμιο από την Αθήνα, διαπίστωσε ότι είχε με υψηλό πυρετό και τον πήγε στο νοσοκομείο. Η Ελένη Χατζίδου παρουσιάζοντας το θέμα στην εκπομπή της σχολίασε ότι η influencer όταν περιέγραφε την περιπέτειά της, έριξε ένα μεγάλο «καρφί» στον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο μικρός είχε πάει στην Αθήνα, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά του την Παρασκευή (09.01.2026) με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου και την επόμενη ημέρα επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η μητέρα του είχε ετοιμάσει ακόμα ένα πάρτι, αλλά το ακύρωσε λόγω της ασθένειας του παιδιού. Η Ελένη Χατζίδου σημείωσε ότι με τα όσα είπε στα social media η Ιωάννα Τούνη είναι σαν να λέει τον πρώην «αδιάφορο».

Η ατάκα που είπε η Ιωάννα Τούνη και στάθηκε η Ελένη Χατζίδου ήταν η εξής:

«Το μωρό είχε πυρετό, βασικά δεν έπρεπε να πετάξει, αλλά δε θα μείνουμε εκεί πέρα».

«Λέγοντας ότι απορεί γιατί πέταξε και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία το παιδί και πήγε Θεσσαλονίκη ενώ ψηνόταν στον πυρετό, εκθέτει τον πατέρα του παιδιού της. Είναι σαν να του λέει “είσαι τόσο αδιάφορος που άφησες το παιδί να πετάξει σε αυτή την κατάσταση”. Έτσι δεν είναι;», είπε το πρωί της Δευτέρας (12.01.2026) η Ελένη Χατζίδου στο «Breakfast@Star»

«Πάντως πολλές φορές η ανάγκη να πεις και να υπογραμμίσεις πράγματα, δεν πρέπει να ξεπερνά την ανάγκη και τα όρια για προστασία ενός ανθρώπου της οικογένειάς σου», είπε ο Ετεοκλής Παύλου, παίρνοντας τον λόγο.

«Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό, βασικά δεν έπρεπε να πετάξει, αλλά δε θα μείνουμε εκεί πέρα», είχε πει σε ένα από τα stories που δημοσίευσε μία ημέρα νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη.