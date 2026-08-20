Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Το οικογενειακό πάρτι για τα γενέθλια της κόρης τους στη Χαλκιδική

Τα γενέθλια της κόρης τους Μελίτας γιόρτασαν στη Χαλκιδική η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και γείτονες. Το καλοκαιρινό πάρτι πραγματοποιείται πλέον κάθε χρόνο, ώστε η μικρή να δημιουργεί κοινές αναμνήσεις με τους παππούδες και την υπόλοιπη οικογένεια.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μίλησαν στο TLIFE για τη γιορτή, αλλά και για τις ευχές που έχουν για την κόρη τους, η οποία γίνεται επτά ετών. Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, παρότι τα γενέθλια της Μελίτας είναι στις 2 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια έχει καθιερώσει να τα γιορτάζει νωρίτερα στη Χαλκιδική.

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«Τα γενέθλια κανονικά της Μελίτας είναι 2 Σεπτεμβρίου, αλλά επειδή έχουν γενέθλια τον Αύγουστο και ο παππούς και η γιαγιά, το έχουμε καθιερώσει. Είναι τρίτος χρόνος νομίζω τώρα. Ερχόμαστε στη Χαλκιδική, κάνουμε ένα πάρτι για να δημιουργεί εικόνες και αναμνήσεις το παιδί μου. Όλοι μαζί να το γλεντάμε», ανέφερε η Ελένη Χατζίδου.

Όπως σημείωσε, η απόσταση από την Αθήνα καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση των γονιών της για το πάρτι που γίνεται αργότερα με τους συμμαθητές της Μελίτας.

«Δεν είναι εύκολη η μετακίνηση να έρθουν Αθήνα στο πάρτι που κάνει η Μελίτα εκεί με τους συμμαθητές της», εξήγησε.

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«Τη χαίρομαι κάθε μέρα»

Η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε και στο πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος, καθώς βλέπει την κόρη της να μεγαλώνει, τονίζοντας ότι προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή μαζί της.

«Κάθε μέρα, όχι κάθε χρόνο, συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα περνάνε όλα. Αλλά επειδή έχω μάθει να χαίρομαι τις στιγμές και να τις ρουφάω, είμαι γεμάτη. Είμαι γεμάτη. Ξέρεις, δεν μετανιώνω για κάτι που δεν έχω κάνει και τη ζω κάθε μέρα. Τη χαίρομαι κάθε μέρα», είπε.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα της επτάχρονης Μελίτας, δήλωσε περήφανη για το παιδί που μεγαλώνει.

«Είμαι περήφανη για το πόσο ευγενικό παιδάκι είναι, πόσο καλό. Είναι με συναίσθηση. Χαίρομαι πάρα πολύ για το μικρό μας που μεγαλώνει», ανέφερε.

Η ευχή της Ελένης Χατζίδου

Όταν κλήθηκε να ευχηθεί κάτι στην κόρη της, η παρουσιάστρια στάθηκε πρωτίστως στην υγεία, αλλά και στη δυνατότητα της Μελίτας να ακολουθήσει όσα την κάνουν χαρούμενη.

«Να είναι γερή, γερή, γερή. Να τη χαιρόμαστε, να κάνει πράγματα που επιθυμεί και που την κάνουν χαρούμενη. Αυτό. Να γελάει, να γελάει θέλω και όλα τα άλλα. Εδώ είμαστε και εμείς να τη στηρίζουμε και ό,τι θέλει να είμαστε δίπλα της, να μπορεί να το καταφέρει και να της δώσουμε όσο μπορούμε τα εφόδια», είπε.

Η διαφορετική ευχή του Ετεοκλή Παύλου

Από την πλευρά του, ο Ετεοκλής Παύλου επέλεξε μια διαφορετική ευχή για την κόρη του, συνδέοντάς την με τις δυσκολίες που, όπως είπε, αποτελούν μέρος της ζωής και της εξέλιξης ενός ανθρώπου.

«Εμένα ευχή μου θα ήταν να της συμβούν οι περισσότερες δυσκολίες στη ζωή με το μικρότερο δυνατό τίμημα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε το σκεπτικό του: «Θεωρώ ότι έτσι μαθαίνεις, έτσι εξελίσσεσαι στη ζωή και θεωρώ ότι ένα παιδί που δεν του συμβαίνει τίποτα δύσκολο, δεν θεωρώ ότι θα είναι ένα παιδί ευτυχισμένο αύριο μεθαύριο, αλλά να μην έχει μεγάλο το τίμημα, να μπορεί να αντεπεξέλθει».