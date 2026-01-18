Ελίνα Παπίλα: «Δεν έχω θέμα με την κριτική, να μου πει κάποιος ότι δεν του αρέσω, έχω θέμα με την κακοήθεια»

Η Ελίνα Παπίλα έκατσε νωρίτερα σήμερα (18/1/2026) στον καναπέ του «Χαμογέλα και Πάλι» και «απάντησε» σε όλα τα σχόλια που έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στον διάλογο με την Σίσσυ Χριστίδου αφορούσαν κυρίως τον Γιώργο Λιάγκα, τον Πάνο Κατσαρίδη και την Νεφέλη Μεγκ, όπου η παρουσιάστρια, Ελίνα Παπίλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να στείλει τα δικά της μηνύματα.

«Έχω κλείσει (για συνέντευξη) τον Χριστό», είπε αρχικά με χιούμορ η Ελίνα Παπίλα για τη δήλωσή της ότι θα ήθελε να κάνει συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα και συνέχισε: «Δεν έπαιξε ποτέ αυτό που είπα. Όντως με ρώτησε η δημοσιογράφος έξω από το κανάλι αλλά ποτέ δεν έπαιξε. Αν έπαιζε, θα έβλεπαν ότι δεν είπα τίποτα με έπαρση. Μεταφράζεται έτσι κάτι που δεν είδε κανένας».

«Έχω ακούσει ότι είμαι συντηρητική, ότι έχω παλιακές απόψεις. Είναι πάντα ανάλογα με το θέμα που συζητάς. […] Εγώ δεν έχω θέμα με την κριτική, να μου πει κάποιος ότι δεν του αρέσω. Έχω θέμα με την κακοήθεια. Είχα ακούσει κάποια στιγμή τον Γιώργο Καπουτζίδη να λέει “δεν είναι όλα γνώμη, υπάρχει και η εξύβριση και η συκοφαντία” και πολύ με άγγιξε αυτό. Άλλο να πεις “δεν μου αρέσει” και άλλο να πεις “είναι αποτυχημένη”», επισημαίνει.

«Αυτό που με είχε στεναχωρήσει είναι όταν είχε ειπωθεί ότι “η Ελίνα δεν είναι καλό παιδί”. Αυτό είναι άδικο, γιατί δεν έχω τσακωθεί ποτέ με κανέναν σε αυτή τη δουλειά. Και με τη Νεφέλη, όταν τελείωσε η εκπομπή, αγκαλιασμένες φύγαμε. Λέγαμε ότι θα έρθει στη Χαλκίδα να πιούμε καφέ, αυτή την ανάμνηση έχω.

Τώρα αν ήρθε σε σύγκρουση με το κανάλι είναι άλλο θέμα. Θυμάμαι ότι πήρα το μέρος της παραγωγής και τελείωσε. Τι έγινε μετά στο μυαλό της Νεφέλης δεν το ξέρω και δεν είναι κάτι που με αφορά να το λύσω», απαντά η Ελίνα Παπίλα για τη διαμάχη της με την πρώην συνεργάτιδά της.

«Στον ΑΝΤ1 δεν κόπηκε ποτέ η εκπομπή μου, ήταν προγραμματισμένο να πάει μέχρι τον Ιούνιο. Συνεχίζω και έχω εξαιρετικές σχέσεις με τα στελέχη», υπογραμμίζει σε άλλο σημείο.

«Την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσανε αν είμαι αποτυχημένη παρουσιάστρια, αυτή την εβδομάδα αν είμαι παρουσιάστρια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να το βάλω όλο αυτό στη ζωή μου. […] Ίσως επειδή δεν έχω χρόνια εμπειρίας και δημοσίων σχέσεων, δεν έχω ανθρώπους να βγουν και να με υποστηρίξουν όταν μου “την πέφτουν”.

Φάνηκε ότι θυματοποιούμαι και έχω το πρόβλημα που έκανα αυτό το βίντεο. […] Εγώ δεν έβρισα ποτέ στο Real View, καθεμία είναι υπεύθυνη για αυτά που λέει στην εκπομπή κάθε βράδυ», ξεκαθαρίζει η Ελίνα Παπίλα.