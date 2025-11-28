Έλλη Κοκκίνου: Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω, έτρωγα 4 νεκταρίνια την ημέρα και πάχαινα

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε για την αυτοάνοση δυσανεξία της στη λακτόζη και τα κιλά που είχε πάρει λόγω θυρεοειδή. Στο vidcast του Παναγιώτη Σίμου, η δημοφιλής τραγουδίστρια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα σχόλια ορισμένων που επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την εύθραυστη ψυχολογία της, εκείνο το διάστημα

«Έχω άτυπη κοιλιοκάκη, είναι αυτοάνοσο. Απαγορεύεται να φάω γλουτένη. Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω, δεν είναι και λίγα. Δεν… επιτρέπεται στις γυναίκες να έχεις κιλό παραπάνω. Έχω ακούσει “πώς έχεις γίνει έτσι;”», εξομολογήθηκε η Έλλη Κοκκίνου.

«Ξαφνικά σε έναν χρόνο φορτώθηκα όλα αυτά τα κιλά λόγω του θυροειδή. Όταν άρχισα να φορτώνω κιλά και χωρίς να τρώω και έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έτρωγα τέσσερα νεκταρίνια την ημέρα και πάχαινα. Πήγα στη γιατρό, ήμουν με μαύρα μάτια και είχα χλωμιάσει ολόκληρη», περιέγραψε η Έλλη Κοκκίνου για την περιπέτειά της.

«Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αν με εκνευρίσεις ή δεν συμφωνώ μαζί σου, θα σου το πω χύμα, δεν θα το φιλτράρω. Δεν θα σου μιλήσω άσχημα αλλά θα σου τα πω», παραδέχθηκε σε άλλο σημείο της κουβέντας η Έλλη Κοκκίνου.

Προ ημερών η Έλλη Κοκκίνου είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την εκπομπή «The 2night Show». «Αν εγώ ερωτευτώ και πάθω πλάκα, η φιλοσοφία μου μπορεί να αλλάξει. Επειδή έχω πολλά χρόνια να βιώσω μια σχέση με συγκατοίκηση, μου αρέσει που κάνω ο,τι θέλω όποτε θέλω, όπως για παράδειγμα το τηλεκοντρόλ από την τηλεόραση. Εγώ θέλω νεκρική σιγή όταν κοιμάμαι, μπορεί να διώξω τον άλλον σε άλλον δωμάτιο».