Έλλη Πασπαλά: «H φωνή μου έχει συρρικνωθεί – Δεν θέλω την αρρώστια, με τρομάζει»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Άρη Καβατζίκη παραχώρησε σήμερα (20.04.2026) η Έλλη Πασπαλά, η οποία μίλησε για τη ζωή και την καριέρα της. Η μεγάλη τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην επερχόμενη συναυλία της με τίτλο «Elly Loves Jazz» στο θέατρο Ολύμπια στις 22 Απριλίου λέγοντας πως το ρεπερτόριο δεν θα αποτελείται αποκλειστικά από δικά της κομμάτια, αφήνοντας μια μικρή έκπληξη για το κοινό, ενώ τόνισε τη σημασία των μουσικών που τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια.

Αν και δηλώνει ότι έχει μια περίεργη σχέση με τη λέξη «υπερηφάνεια», εξέφρασε την μεγάλη χαρά της για τον γιο της και για την ευκαιρία να παίζουν μαζί.

«Εκδηλώθηκε ένα πηγαίο… Μια μουσική φωνή, από πολύ μικρή ηλικία! Και ενώ ξεκίνησε με διάφορα άλλα όργανα, με πιάνο, με βιολοντσέλο κτλ, κάπως δεν ταυτίστηκε με αυτά τα όργανα. Με το που έβαλε το σαξόφωνο στο στόμα του… Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο και σπάνιο για ένα μικρό παιδί να βγάλει ήχο από αυτό το όργανο. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα», είπε αρχικά.

Για την εικόνα της, η Έλλη Πασπαλά ανέφερε: «Δεν έχω πρόβλημα με τις ρυτίδες. Πραγματικά δεν έχω πρόβλημα με τις ρυτίδες και γι’ αυτό δεν κάνω και διάφορα, ό,τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό που με βαραίνει είναι το πέρασμα του χρόνου σωματικά και όχι εμφανισιακά. Γίνεσαι πιο αργός, γίνεσαι πιο δυσκίνητος. Πρέπει να είχα και κάποια μικροατυχηματάκια που με ταράξανε πάρα πολύ. Αυτό λίγο. Και γενικώς το θέμα της υγείας. Δεν θέλω την αρρώστια. Αυτό με τρομάζει και με φοβίζει», συνέχισε.

«Στο πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει μια φωνή, όπως μεγαλώνει όλο το σύστημα. Και αυτό με τρομάζει. Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί, δεν έχει την έκταση που είχε παλιότερα, δεν έχει την ίδια ευλυγισία. Δεν είναι η ίδια φωνή μια εξηντάρας με μιας 25άρας», κατέληξε.