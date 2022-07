Ο Έλον Μασκ απέκτησε δίδυμα με ένα από τα κορυφαία στελέχη του, λίγες μόλις εβδομάδες προτού γεννηθεί, μέσω παρένθετης μητέρας, το δεύτερο παιδί του με τη νεαρή τραγουδίστρια Grimes. Η αποκάλυψη έγινε χθες, μέσα από δικαστικά έγγραφα που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Insider, τον περασμένο Νοέμβριο ο CEO της Tesla απέκτησε δίδυμα με την 36χρονη, Σιβόν Ζίλις, επιχειρησιακή διευθύντρια σε μια άλλη εταιρεία του, τη Neuralink, που αναπτύσσει εμφυτεύσιμες διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή. Και κάπως έτσι ο Έλον Μασκ δεν έχει μόνο 7 παιδιά, όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλά… εννέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλον Μασκ και η Ζίλις υπέβαλαν αίτηση τον Απρίλιο για να αλλάξουν τα ονόματα των διδύμων προκειμένου «να έχουν το επίθετο του πατέρα τους και το επώνυμο της μητέρας τους, ως μέρος του μεσαίου τους ονόματος», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σιβόν Ζίλις, η οποία γεννήθηκε στο Οντάριο του Καναδά, γνώρισε τον Μασκ μέσω του OpenAI, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης έρευνας και ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Musk το 2015, ανέφερε το Insider.

Έχει σπουδάσει οικονομικά και φιλοσοφία στο Yale όπου έπαιζε επίσης ως τερματοφύλακας στη γυναικεία ομάδα χόκεϊ επί πάγου.

Το 2015, η Σιβόν Ζίλις συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes με τα 30 πρόσωπα κάτω των 30 ετών που ξεχωρίζουν στον κλάδο του Venture Capital και το 2017 της δόθηκε η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Tesla.

Πέρυσι, χαιρέτισε την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι να εργαστεί ως στέλεχος σε νεοφυή επιχείρηση της Σίλικον Βάλεϊ και πόσταρε μια φωτογραφία που είχαν βγάλει οι δύο τους το 2015, όταν της είχε ζητηθεί να τον ενημερώσει σχετικά με τις τεχνολογικές startup.

H Σιβόν Ζίλις σήμερα εργάζεται ως επιχειρησιακή διευθυντήρια και επικεφαλής ειδικών πρότζεκτ στη Neuralink. Το όνομά της έχει ακουστεί ανάμεσα στα στελέχη που μπορεί να εμπιστευτεί ο Έλον Μασκ για να αναλάβουν σημαντικές θέσεις στο Twitter, αφού ολοκληρωθεί η εξαγορά του, ύψους 44 δισ. δολαρίων.

Το 2020, η Σιβόν Ζίλις δημοσίευσε ένα tweet υπεράσπισης του Έλον Μασκ για την απόφασή του να μετακινήσει την Tesla εκτός της Καλιφόρνια, λόγω των περιορισμών για τον COVID-19.

This makes me sad. No one’s perfect but I've never met anyone who goes through more personal pain to fight for an inspiring future for humanity – and has done so tirelessly for decades. Everyone’s entitled to their opinion but mine is that there’s no one I respect and admire more https://t.co/pkNvYrrX96