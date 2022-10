Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Έλον Μασκ, «ξαναχτυπά» με μια περίεργη επιχειρηματική κίνηση, καθώς λανσάρει στην αγορά το επόμενο προϊόν του, ένα άρωμα που ονομάζεται «Burnt Hair» (μτφ. «Καμένα Μαλλιά»).

Το άρωμα του Έλον Μασκ περιγράφεται ως «η ουσία της αποκρουστικής επιθυμίας», ενώ ο ίδιος άλλαξε τη λεζάντα του βιογραφικού του στο Twitter σε «πωλητής αρωμάτων», αφού έκανε και το… προφανές αστείο με το όνομά του, επειδή η λέξη musk μεταφράζεται κυριολεκτικά σε άρωμα.

«Με ένα όνομα σαν το δικό μου, ήταν αναπόφευκτο να μπω στον κλάδο των αρωμάτων – γιατί αντιστεκόμουν τόσο καιρό!;», έγραψε στο Twitter ο Έλον Μασκ για να ανακοινώσει την κυκλοφορία του «Burnt Hair» στην αγορά.

With a name like mine, getting into the fragrance business was inevitable – why did I even fight it for so long!?