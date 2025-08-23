Emily in Paris: Πέθανε στα γυρίσματα ο βοηθός σκηνοθέτη Ντιέγκο Μπορέλα – Κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο

Ο βοηθός σκηνοθέτη στη σειρά «Emily in Paris», Ντιέγκο Μπορέλα, πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων με συναδέλφους, συγγενείς και φίλους του να παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 47χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τις τελευταίες σκηνές της πέμπτης σεζόν.

Ο Ντιέγκο Μπορέλα βρισκόταν τις τελευταίες μέρες στη Βενετία για τα γυρίσματα του «Emily in Paris» και όπως ανέφεραν συνάδελφοί του, δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Όταν κατέρρευσε επικράτησε πανδαιμόνιο. Έσπευσε ασθενοφόρο, αλλά οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Το ίδιο και οι γιατροί που προσπάθησαν σε νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εφημερίδα La Repubblica μεταδίδει πως οι γιατροί έσπευσαν στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 19.00 το απόγευμα της Πέμπτης (21-08-2025) αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Η ισπανική εφημερίδα «El Mundo» ανέφερε ότι ο Ντιέγκο Μπορέλα διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός στις 19.30 όταν απέτυχαν οι προσπάθειες ανάνηψης.

Τα γυρίσματα για την 5η σεζόν του Emily in Paris ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου και επρόκειτο να ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Αυγούστου. Παρά τον θάνατο του βοηθού σκηνοθέτη, το Netflix έχει ανακοινώσει ότι η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα γίνει κανονικά στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο στενός του φίλος, Ματία Μπέρτοτον, τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Έχω τρυφερές αναμνήσεις από τον Ντιέγκο, ήταν ένα όμορφο, κομψό αγόρι με πολύ στυλ. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν σε ένα δείπνο στο Παρίσι με την καλύτερή του φίλη, που είναι και δική μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την κάλεσα την Πέμπτη. Ήταν συντετριμμένη. Ο Ντιέγκο είχε σπουδαία αίσθηση του χιούμορ, ήταν λαμπρός και πολύ ταλαντούχος. Η ζωή του κόπηκε νωρίς, οπότε δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Μόνο μεγάλη θλίψη».

Ο Ντιέγκο Μπορέλα είχε σπουδάσει στη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα με τη σκηνοθεσία, ασχολήθηκε και με τη συγγραφή παραμυθιών και παιδικών βιβλίων.

Η 5η σεζόν με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς, στον ρόλο της Έμιλι Κούπερ, θα εκτυλίσσεται σε νέα πόλη, τη Ρώμη, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή περιπέτεια της ηρωίδας. Η σειρά ακολουθεί την επαγγελματική και προσωπική ζωή μιας Αμερικανίδας που ξεκίνησε νέα καριέρα στο Παρίσι ως social media strategist.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Diego Borella (@diego___borella)

Σύμφωνα με τα ιταλικά media, τα γυρίσματα έχουν διακοπεί και οι συντελεστές του «Emily in Paris» παραμένουν σε σοκ.