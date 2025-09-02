Έμιλυ Κολιανδρή: «Με τον Χρήστο Λούλη δίνουμε συμβουλές ο ένας στον άλλον, εκείνος είναι πιο αυστηρός»

Για τον ευτυχισμένο της γάμο με τον σύζυγό της μίλησε η Έμιλυ Κολιανδρή, τονίζοντας ότι ο Χρήστος Λούλης εκτός από πολύ ταλαντούχος ηθοποιός είναι και ένας αυστηρός κριτής, καθώς ο τρόπος του είναι αφιλτράριστος.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ηλέκτρα» που επιστρέφει σύντομα στην ΕΡΤ1 βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (02.09.2025) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και αναφέρθηκε στον πρωταγωνιστικό της ρόλο αλλά και για τα δύο παιδί που έχει αποκτήσει με τον Χρήστο Λούλη. Παράλληλα, η Έμιλυ Κολιανδή εξήγησε τον λόγο που τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά από το θεατρικό σανίδι.

Αρχικά, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη δραματική σειρά εποχής, «Ηλέκτρα», στην οποία πρωταγωνιστεί και επιστρέφει φέτος στη «μικρή οθόνη» για 3η σεζόν.

«Αισθάνομαι άνετα με την επιτυχία της “Ηλέκτρας” και επειδή κατάλαβα τη δυσκολία του εγχειρήματος, επειδή έκανα και θέατρο παράλληλα, ήταν πολύ δύσκολο. Τις δύο αυτές χρονιές αφοσιώνομαι μόνο στη σειρά και αυτό έχει ένα καλό. Δεν δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, παίρνεις μία ανάσα. Δεν μετανιώνω που το έκανα παλιά και δεν λέω ότι έχασα 10 χρόνια, απλά μου λείπει η σύνδεση με τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι στην προεφηβεία και καταλαβαίνω ότι τελειώνει η περίοδος που τα παιδιά σε συμπαθούν και θέλουν την παρέα μαζί σου. Τώρα κάνουμε διακοπές όλοι μαζί πολύ ωραία και με μεγάλη επιτυχία και λέω όσα χρόνια μπορεί να γίνεται αυτό, χωρίς να κοιτάνε και τα παιδιά τα κινητά», εξομολογήθηκε η Έμιλυ Κολιανδή.

«Είναι φοβερό που είμαι με έναν τόσο ταλαντούχο άνθρωπο! Είναι συστατικό μίας σχέσης να θαυμάζεις τον σύντροφό σου. Ο Χρήστος, παρόλο που τον ξέρω καλά, με εκπλήσσει, γιατί κάθε φορά βλέπω κάτι άλλο στη σκηνή. Είναι συγκινητικό. Δίνουμε συμβουλές ο ένας στον άλλον και ο Χρήστος είναι πιο αυστηρός. Είναι πιο αφιλτράριστος ο τρόπος του», είπε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

Μάλιστα, επισήμανε ότι ο σύζυγός της την προέτρεψε να πει το μεγάλο «ναι» για να δεχτεί το πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά «Ηλέκτρα».

«Είναι μέρες που νιώθω ότι βρίσκω πράγματα να κάνουμε για να μην είναι στο κινητό. Με αγχώνει αλλά είμαι αισιόδοξη σε αυτό ότι θα φύγει. Ότι είναι μία φάση της ανθρωπότητας και θα έρθει σε κορεσμό. Νομίζω ότι το σκρολάρισμα φτάνει σε έναν απόπατο και βλέπεις όλο και πιο άχρηστα πράγματα και θα πεις ότι έγκωσες. Γενικά είμαι αισιόδοξη. Ίσως επειδή είμαι και άσχετη. Δεν έχω τεράστια σχέση με το κινητό και με τα social media», δήλωσε ακόμα για τη σχέση της με τα δύο παιδιά της, που βρίσκεται πλέον στην εφηβεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έμιλυ Κολιανδρή είναι παντρεμένη με τον Χρήστο Λούλη εδώ και 17 χρόνια, καθώς ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 29 Σεπτεμβρίου 2008. Ο γιος τους, Αλέξανδρος, είναι 14 χρονών, καθώς γεννήθηκε το 2011 και η κόρη τους, Σμαράγδα είναι γεννημένη το 2015 και είναι 10 ετών.