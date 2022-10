Ο Εντ Σίραν (Ed Sheeran) «πόνεσε» όταν είδε ότι οι παραγωγοί της τελευταίας ταινίας του Τζέιμς Μποντ, «No Time To Die» έβαλαν στο… ράφι το τραγούδι του για να επιλέξουν τελικά την ομώνυμη επιτυχία της Μπίλι Άιλις (Billie Eilish).

Ο δημοφιλής Βρετανός καλλιτέχνης, Εντ Σίραν, μίλησε στο «That Peter Crouch Podcast» και αποκάλυψε ότι είχε «ήδη αρχίσει» να γράφει το τραγούδι για την ταινία του Τζέιμς Μποντ, όταν έμαθε ξαφνικά ότι θα τον αντικαταστήσει η σούπερ σταρ, Μπίλι Άιλις.

«Άλλαξαν σκηνοθέτες και μετά απλώς άλλαξαν σενάρια και αυτό ήταν όλο. Είχαμε κάνει όλες τις συναντήσεις, άρχισα να το γράφω», είπε ο 31χρονος παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης και μεταδίδει το PageSix.

Αλλά δεν χάνει την ελπίδα του ότι τελικά θα καταφέρει να γράψει και να ερμηνεύσει τραγούδι για μια από τις επόμενες ταινίες του Τζέιμς Μποντ. Μάλιστα, όταν ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Πίτερ Κράουτς, τον ρώτησε αν θέλει στο μέλλον να είναι το δικό του τραγούδι ως το επίσημο θεματικό της ταινίας, ο βραβευμένος με Γκράμι καλλιτέχνης είπε ξεκάθαρα «ναι».

«Ναι, φυσικά», είπε ο Εντ Σίραν. «Δεν θα προσποιηθώ ότι δεν με πείραξε τώρα που δεν το έκανα, αλλά ναι, θα το ξαναέκανα στο μέλλον. Νομίζω ότι ο κάθε Βρετανός τραγουδιστής που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να γράψει ένα τραγούδι για τον Τζέιμς Μποντ», είπε με χιούμορ ο τραγουδιστής. «Αν μου το πρότειναν πάλι, θα τους έλεγα “ναι, φυσικά”».

Η επιτυχία του τραγουδιού της Μπίλι Άιλις, «No Time To Die»

Η Μπίλι Άιλις έγινε η νεότερη καλλιτέχνιδα όλων των εποχών που έγραψε και ερμήνευσε τραγούδι για τον Τζέιμς Μποντ.

Το ομώνυμο τραγούδι με την blockbuster ταινία, «No Time to Die», κέρδισε το Όσκαρ του 2022 για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι», καθώς και ένα βραβείο Γκράμι για το «Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικά Μέσα». Η Μπίλι Άιλις έχει κερδίσει συνολικά 7 βραβεία Γκράμι.

Μάλιστα, η Μπίλι Άιλις «μπήκε» σε ένα πολύ… κλειστό κλαμπ σούπερ σταρ καλλιτεχνών που έγραψαν τραγούδια για τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, όπως ο Κρις Κόρνελ (“You Know My Name” για το “Casino Royale”), η Αντέλ (“Skyfall”), ο Τζακ Γουάιτ και η Αλίσια Κιζ (” Another Way to Die» για το «Quantum of Solace») και ο Σαμ Σμιθ («Writing’s on the Wall» για το «Spectre»).

Με πληροφορίες από PageSix / Φωτογραφίες: EPA, ΑΠΕ-ΜΠΕ