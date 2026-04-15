Επιστροφή του Μπίλι Κρίσταλ στο Μπρόντγουεϊ με μονόλογο για το σπίτι που έχασε στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες

Ο Μπίλι Κρίσταλ (Billy Crystal) επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ το φθινόπωρο, με ένα συγκινητικό μονόλογο. Ο Αμερικανός ηθοποιός «ανοίγει» την πόρτα του πατρικού του σπιτιού στο Λος ‘Αντζελες, το οποίο καταστράφηκε στις περσινές πυρκαγιές, ξετυλίγοντας τις αναμνήσεις του μπροστά στο κοινό.

Το έργο έχει τον τίτλο «860» και φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Tony και Emmy ηθοποιού και στο σενάριο. Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο σε θέατρο που θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο τίτλος προέρχεται από τον αριθμό της οδού που βρισκόταν η κατοικία όπου ο Μπίλι Κρίσταλ και η οικογένειά του έζησαν για 46 χρόνια πριν χαθεί στις πυρκαγιές του Palisades.

«Σας προσκαλώ να μπείτε μέσα στο 860 και θα σας διηγηθώ όλα τα αστεία και συγκινητικά πράγματα που συνέβησαν εκεί, όχι μόνο στην καριέρα μου αλλά και στην οικογένειά μας» δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός.

«Είναι μια χαρούμενη και εγκάρδια επίσκεψη, για το πώς με την αγάπη της οικογένειας και των φίλων και την εσωτερική σου δύναμη, μπορείς να ξεπεράσεις τις δύσκολες στιγμές» πρόσθεσε.

Αυτή είναι η πρώτη επιστροφή του Κρίσταλ στο Μπρόντγουεϊ μετά το «Mr. Saturday Night», το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2022 και του χάρισε υποψηφιότητες για Τόνι Καλύτερου Σεναρίου και Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ. Σύμφωνα με το AP, o Σκοτ Έλις θα υπογράψει τη σκηνοθεσία του έργου.

Οι πυρκαγιές στα προάστια Πάλισεϊντς και Ίτον ξέσπασαν στις 7 Ιανουαρίου 2025, αφήνοντας πίσω τους 31 νεκρούς και καταστρέφοντας περίπου 13.000 σπίτια και άλλες κατοικίες. Οι πύρινες εστίες παρέμειναν ενεργές για πάνω από τρεις εβδομάδες, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού διήρκεσαν περίπου επτά μήνες.

Στην τηλεοπτική φιλανθρωπική συναυλία FireAid, που διοργανώθηκε στα τέλη του ίδιου μήνα, ο Κρίσταλ ήταν ο πρώτος οικοδεσπότης που ανέβηκε στη σκηνή, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία είχε φύγει από το σπίτι.

Ο σταρ περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε ότι είχε απομείνει από το σπίτι του και ξέσπασε σε λυγμούς: «Δεν είχα κλάψει έτσι από τα δεκαπέντε μου, όταν μου ανακοίνωσαν πως ο πατέρας μου είχε πεθάνει». Λίγο αργότερα, οι κόρες του ανακάλυψαν μέσα στα ερείπια μια πέτρα στην οποία ήταν χαραγμένη η λέξη «Γέλιο».