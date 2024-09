Έρικ Ρόμπερτς: Η δημόσια συγγνώμη στην Τζούλια Ρόμπερτς – «Ελπίζω να τη δεχτεί, ήταν ανόητο αυτό που είπα για εκείνη»

Ο Έρικ Ρόμπερτς ζήτησε συγγνώμη από την αδερφή του, Τζούλια Ρόμπερτς, στα νέα του απομνημονεύματα με τίτλο «Runaway Train», για ένα σχόλιο που είχε κάνει στο παρελθόν αναφορικά με την καριέρα της ηθοποιού.

Η σχέση του Έρικ Ρόμπερτς με την αδερφή του έχει περάσει από «40 κύματα», αφού για αρκετά χρόνια ο ηθοποιός είχε επιλέξει να αποξενωθεί από εκείνη το 2005. Ο ίδιος είχε βρεθεί σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα το 2018 όταν δήλωσε: «Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα ήταν εκεί η Τζούλια Ρόμπερτς».

Στα νέα του απομνημονεύματα, Runaway Train: Or the Story of My Life So Far , ο ηθοποιός απολογήθηκε για την δήλωση που είχε κάνει λέγοντας ότι την έκανε διάσημη. «Τώρα ένα από τα πράγματα για τα οποία θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί αυτό που είπα δεν είναι μόνο άστοχο, αλλά είναι και αναληθές. Και ελπίζω ότι η Τζούλι θα δεχτεί αυτή τη δημόσια συγγνώμη. Ήταν ανόητο αυτό που είπα.

Ήμουν περήφανος για αυτήν, αλλά κι εκείνη ήταν περήφανη για εμένα», είπε ο Έρικ Ρόμπερτς ο οποίος αναφέρεται στην βραβευμένη ηθοποιό ως «Τζούλι».

Ο Ρόμπερτς ένιωθε «μεγαλύτερος» σταρ από την αδερφή του παρόλο που η φήμη της ξεπέρασε τη δική του. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ήταν αυτός που πήγε στο πρακτορείο ταλέντων της Νέας Υόρκης, του Γουίλιαμ Μόρις το 1985 και είχε ρωτήσει: «Ποιος από εσάς θα υπογράψει συμβόλαιο με την αδερφή μου Τζούλια;».

«Και είμαι τόσο περήφανος που όλοι ξέρουν ότι ήμουν πρώτος. Ήμουν ο πρώτος που κέρδισα υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ, οπότε είμαι περήφανος γι’ αυτό», ανέφερε στη συνέντευξή του.

Γεννημένος ως ο μεγαλύτερος από τέσσερα αδέλφια, ο Ρόμπερτς αποκαλύπτει στο βιβλίο πώς η πολυετής εξάρτησή του στα ναρκωτικά κατέστρεψε τη σχέση του με τις μικρότερες αδερφές του, την Τζούλια Ρόμπερτς, ηθοποιό, τη Λίζα Ρόμπερτς Γκίλαν, καμαριέρα στο Μανχάταν και την ετεροθαλή αδερφή του Νάνσι Μότες, η οποία πέθανε το 2014.

«Δεν θα με εξέπληττε αν υπέφεραν από μετατραυματικό στρες από τότε που ήταν επικίνδυνο να βρίσκονται κοντά μου» εκτιμά ο Ρόμπερτς. «Η Λίζα και η Τζούλια χρειάζονταν αγάπη και προστασία – αντίθετα είχαν φόβο και αβεβαιότητα» αναφέρει.

«Φυσικά, η μεγαλύτερη συνέπεια της χρήσης ναρκωτικών ήταν ότι έχασα την Έμμα» προσθέτει αναφερόμενος στην απώλεια της επιμέλειας της κόρης του, της σταρ του American Horror Story, Έμμα Ρόμπερτς, καρπό της σχέσης του με την πρώην του σύζυγο Κέλι Κάνινγκχαμ.