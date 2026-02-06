Ετεοκλής Παύλου: «Με έχουν μπερδέψει με πρώην σύντροφο της Ελένης Χατζίδου, με ρωτούσαν για πράγματα που έκανε εκείνος»

Μια περίεργη στιγμή που είχε βιώσει στο παρελθόν περιέγραψε ο Ετεοκλής Παύλου κατά την διάρκεια της σημερινής (6/2/2026) εκπομπής «Breakfast@Star», λέγοντας ότι τον έχουν μπερδέψει με πρώην σύντροφο της Ελένης Χατζίδου.

Ο παρουσιαστής, Ετεοκλής Παύλου, μίλησε για το περιστατικό στον αέρα της εκπομπής και είπε μάλιστα ότι κάποιος πήγε κι του μίλησε νομίζοντας ΄τι είναι το πρόσωπο από το παρελθόν της Ελένης Χατζίδου.

Εκείνος μοιράστηκε το περιστατικό σε ερώτηση για το εάν τους έχουν μπερδέψει σαν ζευγάρι, με άλλο ανδρόγυνο. Τότε, ο Ετεοκλής Παύλου πήρε τον λόγο και δήλωσε ότι έχει ζήσει κάτι παρόμοιο, ωστόσο όπως είπε, η παρεξήγηση αφορούσε μόνο εκείνον.

Πιο αναλυτικά, ο παρουσιαστής εξήγησε πως κάποτε, τον είχαν περάσει για έναν πρώην σύντροφο της συζύγου του: «Εγώ τρελαίνομαι με αυτό που μου θύμισες. Με έχουν μπερδέψει με πρώην της Ελένης. Με ρωτούσαν πράγματα που έκανε ο πρώην της Ελένης, σαν μην υπάρχω εγώ.

Με ρωτούσαν πράγματα που έκανε ο πρώην της Ελένης, αλλά εγώ δεν έπεσα στην παγίδα, απαντούσα κανονικά. Δεν θα σας πω ποιος ήταν ο πρώην, θα γίνει σκάνδαλο».