Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρίσκεται στο παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που γίνεται στην Ελβετία με θέμα «Strategic Investments, demonstrating Resilience in times of Global Uncertainly, navigating the path ahead». Στο πλευρό του βρίσκεται και η Ευγενία Μανωλίδου, η οποία, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, «δεν τον άφησε χωρίς βοήθεια».

Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις της στα social media, η Ευγενία Μανωλίδου δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία είναι αγκαλιά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, όπου και οι δύο ποζάρουν μέσα στο παγωμένο τοπίο, φορώντας πολύ χοντρά ρούχα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε κι εκείνος με τη σειρά του μια φωτογραφία με την σύζυγό του στο κρύο τοπίο και έγραψε στην λεζάντα: «Η @manolidoue δεν με άφησε καθόλου αυτές τις μέρες χωρίς βοήθεια, απολύτως απαραίτητη σε αυτές τις συνθήκες! Αλλά έγινε καλή δουλειά. Επιστρέφουμε».

Νωρίτερα, σε άλλη της ανάρτηση η Ευγενία Μανωλίδου έδειξε στους 50.000 ακολούθους της, την πολύ χαμηλή θερμοκρασία που επικρατεί στο Νταβός με το θερμόμετρο να δείχνει μείον 17 βαθμούς Κελσίου: