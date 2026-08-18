Ευγενία Σαμαρά: Νέες εικόνες από το ταξίδι της στο Μεξικό – «Η τελευταία φωτογραφία είναι η ψυχή μου»

Η Ευγενία Σαμαρά εκπληρώνει ένα όνειρο ζωής με το ταξίδι της στο Μεξικό και κατά διαστήματα δημοσιεύει εικόνες, στην προσωπική της σελίδα στο facebook. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026 μοιράστηκε εικόνες από το «Hierve el Agua» και το εντυπωσιακό τοπίο με τους βράχους που μοιάζουν με καταρράκτες νερού.

Μαζί με την Ευγενία Σαμαρά στο Μεξικό, είναι ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δέδες. Η ηθοποιός πόζαρε πάνω στις μεγάλες πέτρες φορώντας πράσινο μπικίνι με καφέ ρίγα και έδειχνε να απολαμβάνει στο έπακρο τη μοναδική εμπειρία.

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«Mexico Journal. Entry 10 – Hierve el Agua. Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή! Fun Facts για τους καταρράκτες. Δεν είναι πραγματικός καταρράκτης! Οι λευκοί καταρράκτες είναι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν επί χιλιάδες χρόνια από νερά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο. Το όνομα Hierve el Agua σημαίνει “βράζει το νερό”. Το νερό όμως δεν βράζει πραγματικά. Οι φυσαλίδες και η κίνηση στις πηγές έδωσαν την ονομασία.

Οι φυσικές πηγές είναι σχετικά ζεστές, περίπου 22–25°C, και σχηματίζουν τις διάσημες φυσικές πισίνες. Υπάρχουν δύο κύριοι απολιθωμένοι καταρράκτες, με τον μεγαλύτερο να έχει ύψος περίπου 95 μέτρα (είναι αποτέλεσμα απόθεσης ορυκτών). Το νερό που ρέει αργά πάνω στον βράχο αφήνει πίσω του ασβέστιο και άλλα μέταλλα. Με τον χρόνο, αυτό δημιουργεί στρώμα πάνω στο στρώμα (χτιστός καταρράκτης δηλαδή). Ps: η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου».

Τις προηγούμενες μέρες ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Teotihuacán, τον οποίο η Ευγενία Σαμαρά χαρακτήρισε ως τον «τόπο όπου γεννιούνται οι θεοί». Στη συνέχεια παρακολούθησαν από κοντά μια παραδοσιακή βραδιά μεξικάνικης πάλης, με την ηθοποιό να δηλώνει ενθουσιασμένη με τον αθλητή Blue Panther.