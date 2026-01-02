Lifestyle

Ευγενία Σαμαρά: «Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο στοπ που βάζουμε στον εαυτό μας»

«Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο εαυτός μας» τονίζει η ηθοποιός
Ευγενία Σαμαρά
Ευγενία Σαμαρά / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Το αποδέχεται το σύστημά μου ότι εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα» είπε μεταξύ άλλων η Ευγενία Σαμαρά.

Η Ευγενία Σαμαρά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Παρασκευή (02.01.2026). Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στο πώς διαχειρίζεται το τέλος μιας κατάστασης και τη στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει.

«Επιμένω. Αλλά όταν πω ότι τα πράγματα πια δεν προχωράνε, κάτι μέσα μου κάνει ένα κλικ. Σαν να το αποδέχεται το σύστημά μου ότι εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, έφτασα μέχρι εδώ και πάμε τώρα παρακάτω να φέρει η ζωή», είπε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά.

Στη συνέχεια μίλησε για τη δυσκολία της αλλαγής και τον ρόλο του φόβου, λέγοντας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο εαυτός μας. Οι πεποιθήσεις που έχουμε χτίσει και οι φοβίες που γεννιούνται από αυτές. Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο στοπ που βάζουμε στον εαυτό μας», σημείωσε ολοκληρώνοντας η Ευγενία Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν μήνα περίπου έγινε γνωστό ότι η Ευγενία Σαμαρά χώρισε από τον σύντροφό της, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, μετά τη δεύτερη ευκαιρία που είχαν δώσει στη σχέση τους.

Ένα ζευγάρι το οποίο για αρκετό διάστημα κατάφερε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη δεύτερη ευκαιρία που αποφάσισαν να δώσουν στην κοινή τους πορεία, τελικά η επανασύνδεση δεν είχε διάρκεια και δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια που τους είχαν απομακρύνει.

