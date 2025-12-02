Ευγένιος Λαμπρινάκος: Μοναχός ο ηθοποιός που είχε παίξει στις σειρές «7 θανάσιμες πεθερές» και «Καλημέρα Ζωή»

Ο Ευγένιος Λαμπρινάκος αποφάσισε πριν από χρόνια να εγκαταλείψει την υποκριτική και να βάλει τα ράσα. Έγινε μοναχός και παραμένει διαρκώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο Ευγένιος Λαμπρινάκος έγινε ιερέας και από το 2014 λέγεται πατέρας Ιερώνυμος», σχολίασε δημοσιογράφος της εκπομπής «Super Κατερίνα». Στη συνέχεια προβλήθηκαν φωτογραφίες από τη χειροτονία του αλλά και όλη η ιστορία του… κάποτε ηθοποιού που ξεχώρισε μέσα από μικρούς ρόλους, πολύ πριν πάρει την απόφαση να γίνει μοναχός.

Η πιο χαρακτηριστική ερμηνεία του ηθοποιού ήταν στη σειρά «7 Θανάσιμες πεθερές», όπου υποδύθηκε τον “πατέρα Ευτύχιο” στο επεισόδιο «Απρόβλεπτη πεθερά».

Στην εκπομπή του Alpha μίλησε και ο ηθοποιός, Χρήστος Φωτίδης που σχολίασε την απόφαση του συναδέλφου του: «Πολύ καλό παιδί. Έπαιξε στο Καλημέρα Ζωή και σε κάποιες άλλες σειρές και μετά ακολούθησε τον ιερατικό δρόμο που του ταίριαζε γιατί έβγαλε να φως. Στην αρχή μας προκάλεσε έκπληξη η απόφαση του αλλά μετά καταλάβαμε ότι καλά έκανε».

O Ευγένιος Λαμπρινάκος, γεννημένος στις 22 Ιουνίου 1973, στον Πειραιά, από Μανιάτες γονείς, χειροτονήθηκε αρχικά διάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Κιλκισίου. Όπως υπογράμμισε ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ, κατά την τελετή, απευθυνόμενος στον νέο διάκονο π. Ιερώνυμο: «Από σήμερα καλείσαι να διακονείς τον Τρισάγιο Θεό, να πράττεις δηλαδή θεάρεστο έργο από ελεύθερη βούληση και επιλογή.

Να μην φοβάσαι και να παίρνεις σωστές, υπεύθυνες και δυναμικές αποφάσεις που θα σε ενισχύουν και θα σε ενδυναμώνουν. Να τηρείς το θέλημα του Θεού τον Οποίο να έχεις πάντοτε μέσα στην καρδιά σου».

Να σημειωθεί ότι ο Ευγένιος Λαμπρινάκος είχε παίξει ή είχε κάνει guest στις σειρές: «Καλημέρα Ζωή» (ΑΝΤ1), «Ο ιός του πατέρα» (Mega), «Είμαστε στον Αέρα» (Mega), «Δυο Ξένοι» (Mega), «Ο νεανικός Τύπος της Αντίστασης» (ΕΡΤ), «Σαν αδελφές» (ΕΡΤ), «Alma Libre: Ελεύθερη Ψυχή» (Mega) και «Ακροβατώντας» (Alpha).