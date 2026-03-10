Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είμαι ερωτευμένη με τον άντρα μου, τον αγαπάω»

Μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, αποκαλύπτοντας τα βαθιά και τρυφερά αισθήματα που τρέφει για εκείνον.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε την Τρίτη (10.03.2026) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και δήλωσε ότι είναι πολύ ερωτευμένη με τον άντρα της. Παράλληλα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα με το μωρό είναι δύσκολη.

«Είμαι ερωτευμένη. Τι να πω; Είναι αλήθεια όλα αυτά που λέω στην ανάρτησή μου για εκείνον. Τον αγαπάω τον άνθρωπό. Το παιδί δεν επηρέασε καθόλου τη σχέση μας. Είναι δύσκολα, μη λέμε βλακείες, αλλά είμαστε πολύ καλή ομάδα με τον Γρηγόρη. Τα πάμε πολύ καλά. Μοιραζόμαστε τις δυσκολίες. Θαυμάζω τα πάντα σε εκείνον. Έχει πολύ καθαρά μάτια, και πολύ καλή ψυχή», δήλωσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν.

«Μεγαλώνει το παιδάκι μου, μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί ωραία και όμορφα. Μακάρι να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μας, αλλά προς το παρόν δεν το σκέφτομαι», εξομολογήθηκε ακόμα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Επίσης, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της αποχή, σημειώνοντας: «Η τηλεόραση θέλει πολύ γερό στομάχι. Εγώ είχα αποφασίσει όταν έμεινα έγκυος ότι θα απέχω, δεν ήθελα να το ζήσω αυτό. Προφανώς και κάποια στιγμή εννοείται πως θέλω να γυρίσω, σε κάτι που θα μου αρέσει και θα περνάω καλά…

Αυτή τη περίοδο θέλω να είμαι στο σπίτι με το παιδάκι μου. Δεν έχει αλλάξει η γνώμη μου για την τηλεόραση. Την τηλεόραση την αγαπώ απλά στην παρούσα φάση της ζωής μου, έχω αποφασίσει να απέχω».