Φαίη Ξυλά: Πιστεύω στον Θεό με έναν δικό μου τρόπο, δεν με εκφράζει κάποια θρησκεία

Η Φαίη Ξυλά έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στη σχέση της με τον Θεό όσο και την ομορφιά της, καθώς ο Γιώργος Λιάγκας τη χαρακτήρισε ως την «ωραιότερη Ελληνίδα ηθοποιό».

Η γνωστή καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» και είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα. Όπως είπε η Φαίη Ξυλά, πιστεύει στον Θεό αλλά δεν την εκφράζει καμία θρησκεία. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό της, αλλά δεν το αποκλείει για το μέλλον.

«Να σου πω κάτι, πόσο όμορφη είσαι ρε Φαίη», είπε στην αρχή της συζήτησης ο Γιώργος Λιάγκας.

«Νομίζω ότι έχω γούστο, αλλά εσύ αυταπόδεικτως είσαι τρομακτικά όμορφη. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή σε βλέπω και στο Instagram, σε ακολουθώ και σε βλέπω, νομίζω ότι είσαι για μένα η ωραιότερη Ελληνίδα ηθοποιός. Το λέω πραγματικά, δεν λέω “από τις ωραιότερες”. Εγώ θα έλεγα, θα σε έβαζα στην κορυφή. Εσύ όταν σε βλέπεις στον καθρέφτη δεν βλέπεις μια πραγματικά πανέμορφη;», πρόσθεσε.

«Όταν είμαι καλά με βλέπω πολύ όμορφη. Όταν δεν είμαι, δεν με βλέπω όμορφη», απάντησε η Φαίη Ξυλά.

«Νομίζω ότι στη δουλειά μου επειδή συνήθως καταπιάνομαι με πολλούς διαφορετικούς ρόλους, δεν ξέρω κατά πόσο έχει επηρεάσει η εμφάνιση σε αυτό. Νομίζω στο θέατρο δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα», είπε στη συνέχεια η ηθοποιός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Επίσης, η Φαίη Ξυλά μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, αναφέροντας: «Θα κάνω θέατρο το καλοκαίρι. Και τον προηγούμενο χρόνο είχα πάλι δύο παραστάσεις, οπότε ήταν δύσκολο να κάνω και τηλεόραση. Πρακτικά δεν γινόταν. Είχα τις δύο προηγούμενες χρονιές δύο παραστάσεις, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να βάλω και γυρίσματα μέσα. Η τηλεόραση έχει περισσότερα λεφτά αλλά, το θέατρο είναι η αγάπη μου. Αν τύχει κάτι που με ενδιαφέρει, το σκέφτομαι σοβαρά να κάνω του χρόνου τηλεόραση».

Έπειτα, ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στην ομορφιά της ηθοποιού και τη ρώτησε αν είναι Ελληνίδα!

«Η ομορφιά σου είναι χολιγουντιανή. Γιατί δεν έχει και τα χρώματα της Ελληνίδας, τα ξανθά μαλλιά, τα ανοιχτά μάτια… Είσαι Ελληνίδα;», είπε ο παρουσιαστής και η Φαίη Ξυλά απάντησε: «Είμαι Ελληνίδα βέρα. Έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, αλλά οι γονείς μου είναι Έλληνες και οι δύο».

Παράλληλα αναφέρθηκε στη μητρότητα και είπε ότι με τον γιο της διαφωνούν πολύ αλλά είναι αρκετά δεμένοι μεταξύ τους.

«Με τον γιο μου που είναι 11 ετών έχουμε μια ωραία, ιδιαίτερη σχέση. Έντονη πολλές φορές… Διαφωνούμε συνέχεια. Συμφωνούμε, διαφωνώντας! Αλλά είμαστε πολύ δεμένοι, είναι το παρεάκι μου, πολύ. Και όσο μεγαλώνει είναι και πιο ωραία, γιατί συνεννοούμαστε, συζητάμε πάρα πολύ», είπε η Φαίη Ξυλά.

«Είμαστε πολύ καλά και με τον μπαμπά του», πρόσθεσε για τον πρώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο.

«Δεν υπάρχει στο μυαλό μου να ξαναπαντρευτώ. Δεν ξέρω. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Ούτε να κάνω άλλο παιδί σκέφτομαι. Αλλά, ξέρεις, δεν λέω ποτέ, γιατί στη ζωή μας δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Αλλά στη σκέψη μου δεν υπάρχει», ξεκαθάρισε ακόμα η Φαίη Ξυλά.

«Συζητάω με τον γιο μου για τις σχέσεις μου γιατί θέλω να ξέρει ότι και η μαμά του και ο μπαμπάς του, πέραν από γονείς, είναι και άνθρωποι. Και μπορεί να έχουν έναν σύντροφο και θέλω να διαχωρίζει τα πράγματα το παιδί μου. Να ξέρει ότι αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση που έχουμε με το παιδί μας, είτε εγώ είτε ο μπαμπάς του. Οπότε είναι κάτι που το συζητάμε ούτως ή άλλως», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Φαίη Ξυλά ερωτήθηκε για την πίστη της στον Θεό.

«Πιστεύω στον Θεό με έναν δικό μου τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι με εκφράζει κάποια θρησκεία. Οπότε, εννοείται ότι ακολουθώ τα έθιμα των Ελλήνων, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μυστήρια, μου αρέσει να πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά δεν θα πω ότι είμαι θρήσκα. Πιστεύω στον Θεό με έναν δικό μου τρόπο, δεν θα ήθελα να τον εξηγήσω γιατί, ξέρεις, ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος για τα μυστικά της ομορφιάς της η γνωστή ηθοποιός σημείωσε: «Σίγουρα φροντίζω τον εαυτό μου, χωρίς να κάνω παρεμβατικά πράγματα, ακόμα τουλάχιστον. Αλλά αν θελήσω κάποια στιγμή, εννοείται ότι θα το κάνω αν το νιώσω. Προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου όσο μπορώ. Και κρέμες και θεραπείες, και από πολύ μικρότερη κάνω, αν εννοείς αισθητικά. Αλλά, πέραν αυτού, εγώ θεωρώ ότι αν δεν είσαι καλά, κανείς δεν φαίνεται όμορφος αν δεν είναι καλά. Παίζει ρόλο και το γονίδια και οι δύο γονείς μου είναι όμορφοι. Δεν ξέρω, εγώ τους βλέπω και τους δύο κούκλους. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι και μπορούν να γίνουν και πολύ άσχημοι. Αν δεν είναι εσωτερικά όμορφοι».